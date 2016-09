Barbárie no presídio de Anápolis pode chocar o mundo. Consenquência da falta de investimento em segurança pública por parte do governo de Goiás

Essa reportagem mostra a situação a que chegou a segurança pública em Goiás. A Lei é frágil diante do poder do “dente por dente”. Tudo o que o leitor vai ler, ver e ouvir nesta reportagem é o retrato fiel do que ocorre no Estado que faliu tanto financeiramente quanto moralmente.

O perito disse que Ronaldo foi espancado até a morte

Ninguém pode culpar nenhum detento por crime ocorrido dentro do presídio a não ser quando o próprio autor do delito confessa o crime. Este seria o caso do assassinato do estuprador Eduardo Fabrício Silveira, preso e acusado de cometer alguns estupros em menores. O autor do crime já foi identificado, mas seu nome não foi divulgado. Segundo a delegada titular de Homicídios, Marisleide Santos, o autor do assassinato disse que foi assediado pelo estuprador, mas que não aceitou e decidiu matá-lo. O autor do crime teria utilizado de um fio elétrico para eletrocutar o Ronaldo e em seguida teria asfixiado-o até a morte. O crime ocorreu na madrugada da última quarta-feira (30) em uma cela do presídio de Anápolis onde estavam outros 15 detentos, os quais estariam dormindo.

Ronaldo tinha 33 anos e estava preso aguardando a conclusão do Inquérito Policial. O corpo de Eduardo estava todo arranhado e com marcas de enforcamento, disse o perito João Mauro Bonfim.

Espancamento

Outro crime que ganhou as redes sociais esta semana foi em relação ao espancamento de Hugo Rodrigues, cujas imagens teriam sido gravadas por um dos detentos através de um celular que estava em seu poder. O nome do detento que fez as filmagens continua em segredo, mas a direção do presídio informou aos jornalistas que o detento já foi reconhecido e seu celular apreendido. A direção do presídio de Anápolis já abriu inquérito para elucidar o caso. O espancamento ocorreu no dia 24 de julho e o vídeo chegou às redes sociais logo após a divulgação da morte do outro detento (Eduardo Fabrício Silveira).

As imagens são fortes e até a televisão não colocou todas as cenas na tela, já que poderiam chocar os telespectadores. Apenas partes das cenas foram mostradas, assim como a foto de Eduardo, quando de sua prisão. Pelos vídeos dá para observar que um grupo de presos cercou o estuprador Hugo Rodrigues e algumas testemunhas que não quiseram se identificar, disseram que um cabo de rodo teria sido introduzido no anus do acusado de estupro em várias crianças. Mas a cena que mais choca quem observa o vídeo é a parte que o acusado de estupro Hugo Rodrigues tem os seus testículos amarrado e apertado por uma espécie corda.

O delegado Manuel Wanderic disse que o acusado possui sintomas de distúrbios mentais e que não ficou comprovado que o estuprador chegou a manter conjunção carnal com suas vítimas.

O caso é mais uma prova de que o governo não investiu na construção de novos presídios em Goiás. A falta de celas apropriadas para receber esse tipo de acusado não existe em Anápolis, uma cidade com quase 400 mil habitantes. Não se pode acusar apenas os detentos pela morte de Eduardo e nem pelo espancamento de Hugo, tão pouco se pode responsabilizar os servidores, notadamente os agentes, mas também e principalmente o Governo que vem sendo omisso na questão de investimento para melhorar o setor penitenciário em Goiás.

O vídeo foi produzido por um detento que está sendo punido. A TV Anhanguera falou do assunto, mas não colocou o vídeo no ar. Não se sabe se a TV Anhanguera tem todo o vídeo, mas se tiver não colocou no ar porque as cenas são muito fortes.