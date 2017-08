Blitze de julho arrecadam R$ 4 milhões em dívidas

Mais de 2.600 motoristas que estavam com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Licenciamento atrasados foram abordados nas blitze realizadas no mês de julho pelo Batalhão de Polícia Militar Fazendária. O valor do débito pago por eles somou mais de R$ 4 milhões referentes ao IPVA atrasado, Licenciamento, DPVAT e, em alguns casos, multas de trânsito.

São realizadas duas operações por dia nas ruas da Capital e nas cidades do interior do Estado, com o uso do OCR (Leitor Ótico de Caracteres, em tradução livre para o português). O equipamento identifica, pela leitura da placa, aqueles veículos em situação irregular. Caso o licenciamento esteja em atraso, o veículo pode ser parado pelos policiais. No local da blitz é oferecida estrutura para que o motorista receba o boleto para pagamento da dívida.