Bonde de Portugal chega a Goiânia para capacitação de agentes de viagem e exposição ao público

O tradicional bonde lisboeta “Prazeres 28”, um dos ícones culturais e turísticos de Portugal e da cidade de Lisboa, estará em Goiânia, entre os dias 28 e 31 de março, em uma iniciativa conjunta entre o Turismo de Portugal e a TAP para promover o país mais ocidental da Europa como destino. Afinal, “Portugal é para se sentir”.

O clássico bondinho amarelo vai estar no Passeio das Águas Shopping, que fica na Av. Perimetral Norte, 8.303 – Fazenda Caveiras

Conhecido em várias cidades do país e referência em Lisboa, o bondinho realizará um verdadeiro passeio por um país moderno e diversificado, mas que mantém as suas raízes. Quem tomar assento estará embarcando em uma viagem histórico-cultural, gastronômica e de natureza de um país verdadeiramente autêntico e genuíno.

A experiência proporcionará um mergulho na vasta riqueza cultural, passando por cidades e localidades referenciadas como patrimônio cultural mundial pela Unesco, bem como conhecendo o que o país tem a oferecer em termos de arte, literatura e música.

A viagem segue pelas regiões vinícolas, já adentrando o universo gastronômico genuíno de Portugal, com os pratos mais sofisticados da culinária lusa, preparados por chefs conceituados no Velho Continente, e refinados vinhos e castas, que já são marcas registradas da terra de Camões em todo o planeta.

A valorização da natureza é outro ponto a ser visitado. Portugal oferece uma diversidade de lugares, como as belas praias, falésias, parques naturais, montanhas e vales únicos, mas também vários roteiros ligados ao surf, golf, bike e mesmo passeios de balão.

Mas o país também é festa, destacando-se os festivais de música de verão e a sempre agitada e cosmopolita vida urbana que faz de Portugal referência na Europa. As suas infraestruturas e serviços, aliados a polos de inovação e empreendedorismo, garantiram o Web Summit, o maior evento de tecnologia do mundo, neste e nos próximos dois anos.

O bondinho faz também uma viagem pelas ruas históricas e pontos importantes de Lisboa no clássico trajeto do “Prazeres 28”, mas vai além e faz conhecer outras localidades e elementos culturais: a decoração inclui referências à Biblioteca de Coimbra, à Casa da Música no Porto, à guitarra portuguesa e à visão de Lisboa sobre o Tejo, além de azulejos tipicamente lusos, sem esquecer dos bons vinhos.

Todo o percurso é feito na companhia do poeta Fernando Pessoa, que terá um replica da sua estátua num espaço espacialmente dedicado a quem quiser tirar uma foto.

Portugal, sem dúvida, tem muito a oferecer, e não à toa foi o país mais premiado no World Travel Awards, com 25 troféus. Dentre as principais premiações, o Turismo de Portugal foi eleito, pelo terceiro ano consecutivo, como Melhor Organismo Oficial de Turismo Europeu (Europe’s Leading Tourist Board). A região do Algarve também foi premiada na categoria melhor destino europeu de praia, além de Lisboa ter sido eleito o melhor destino de cruzeiros.

Programação variada

Nos dias 28, 30 e 31, o bondinho estará aberto para o público, que poderá ter uma verdadeira experiência de Portugal, conhecer melhor a terra de Fernando Pessoa e acompanhar uma exposição. É uma viagem única.

Já no dia 29, agentes de viagem participarão de uma ação de capacitação sobre Portugal, em uma viagem pelo país e pelas suas 7 regiões turísticas. Ao fim do treinamento, os participantes receberão um certificado timbrado atestando a aptidão para comercializar pacotes para o destino.