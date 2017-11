Breno Medeiros toma posse no cargo de ministro do TST nesta quinta-feira, 9/11

O atual presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiás), desembargador Breno Medeiros, tomará posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) em sessão solene nesta quinta-feira (9/11), às 17 horas. A solenidade será no Plenário Ministro Arnaldo Süssekind, na sede do TST, em Brasília. Breno Medeiros ocupará vaga reservada a juízes de carreira da magistratura trabalhista, decorrente da aposentadoria do ministro Barros Levenhagen.

O desembargador do TRT18 compunha lista tríplice definida pelo TST, da qual ainda faziam parte os desembargadores Samuel Hugo Lima, do TRT 15ª Região (Campinas), e Francisco Rossal de Araújo, do TRT da 4ª Região (RS). Após ter sido sabatinado e aprovado pelo Senado Federal, Breno Medeiros foi nomeado pelo presidente da República, Michel Temer. A nomeação foi publicada no último dia 30 no Diário Oficial da União.

Natural de Curitiba (PR), Breno Medeiros foi promotor de Justiça em sua cidade natal e atuou como juiz na 9ª Vara do Trabalho em Goiânia antes de assumir o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em outubro de 2009. Foi convocado para atuar no TST entre 2014 e 2015. O magistrado possui especialização em Engenharia da Qualidade (MBA) pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Foi vice-presidente e corregedor do TRT18 no biênio 2015-2017 e, em fevereiro deste ano, assumiu a Presidência do Regional goiano. O desembargador ocupa ainda o cargo de conselheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), representado a Região Centro-Oeste.