Caiado critica o PMDB de Anápolis

O senador Ronaldo Caiado esteve em Anápolis, esta semana, para participar da convenção do DEM. Na oportunidade o senador teceu sérias críticas ao comportamento do PMDB de Anápolis que rompeu o compromisso que vinha sendo pautado entre os dois partidos e na última hora o partido de Michel Temer, pulou para o lado do PT. Ronaldo Caiado disse que é estranho o PT coligar com o partido que é o autor de tudo que aconteceu para o afastamento de Dilma Rousseff. Caiado disse que prevaleceu os interesses pessoais do PMDB de âmbito Estadual.