CAIXA FAZ TRANSMISSÃO AO VIVO NO FACEBOOK PARA EXPLICAR PAGAMENTO DAS CONTAS INATIVAS DO FGTS

O diretor executivo do FGTS da Caixa Econômica Federal, Valter Nunes, participa nesta quarta-feira (8) de uma transmissão ao vivo para esclarecer dúvidas sobre o saque das contas inativas do FGTS. A transmissão começa às 15h pelo Facebook (www.facebook.com/imprensacaixa). O pagamento das contas inativas inicia nesta sexta-feira (10) e segue até o dia 31 de julho, de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Neste primeiro lote, receberão os trabalhadores que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro. Serviço: Transmissão ao vivo pelo Facebook – Pagamento do saldo das contas inativas do FGTS Entrevistado: diretor executivo do FGTS da CAIXA, Valter Nunes Data: 08 de março de 2017 Horário: 15h