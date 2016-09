Candidato Carlos Antônio tenta enganar população com curso superior fajuto

Nenhum candidato a cargo eletivo é obrigado a apresentar diploma de conclusão de cursos (nem de segundo ou terceiro graus), mas se declarar ser possuidor de um deles tem que comprovar com documentos idôneos. Carlos Antônio declarou para a Justiça eleitoral ser possuidor de curso superior e apresentou, inicialmente, uma declaração de uma instituição com sede em Anápolis que trabalha na captação de alunos para uma entidade com sede em Brasília (telefone 61-33260542) que se diz representante da FIG – Faculdade Integradas de Goiás e confirmou o convênio com a empresa de Anápolis de nome INECAP.

Na FIG a reportagem foi informada de que o diploma é expedido pela Faculdade Ávila, cujos registros foram adquiridos do Colégio Ávila, de Goiânia. No Colégio Ávila a reportagem foi informada de que a Faculdade Ávila não existe desde 2009, quando a mesma foi vendida. Na FIG, que não pode expedir diploma em nome da antiga faculdade Ávila e muito menos qualquer tipo de certificado de curso superior, informou que desconhece esse curso denominado CURSO SUPERIOR SEQUENCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS COM DESTINAÇÃO COLETIVA DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS.

Se o candidato tenta a todo curso mostrar que tem curso superior com um certificado desqualificado, o que seria capaz de fazer como gestor ou prefeito de uma cidade do porte de Anápolis? Em um contato telefônico com o Ministério da Educação, a reportagem confirmou o óbvio de que não existe certificado de curso superior, mas sim DIPLOMA devidamente registrado naquele ministério ou então por uma universidade do tipo federal.