Policiais civis de Caldas Novas recuperaram, na manhã desta segunda-feira (19), o cão Charlie, da raça rottweiler. O animal havia sido furtado no dia 13 de dezembro, causando tristeza à família proprietária, que iniciou uma mobilização via redes sociais para localizar o cão.

De acordo com a Polícia Civil, o cão foi encontrado, devolvido aos seus donos e um procedimento policial foi instaurado visando apurar a conduta do indivíduo que estava na posse do animal. (Fonte: Polícia Civil)