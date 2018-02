Cão treinado impede entrada de armas do Paraguai

Homem tenta enganar fiscalização em Foz do Iguaçu

Itá foi utilizado na busca em um ônibus coletivo e acusou a presença de objeto suspeito

Brasília, 14/2/18 – Com a ajuda de um cão farejador, a Força Nacional de Segurança Pública flagrou um homem que tentava entrar clandestinamente no Brasil com sete armas de fogo, na tarde desta quarta-feira (14). Ao ser preso em Santa Teresinha de Itaipú, no oeste do Paraná, o acusado, de 33 anos, confessou ter adquirido os revólveres em Cidade do Leste, no Paraguai.

A apreensão aconteceu por volta das 17h, durante uma abordagem feita pela Força Nacional na rodovia federal BR-277. O cão Itá foi utilizado na busca em um ônibus coletivo e acusou a presença de objeto suspeito em uma mochila no bagageiro superior do veículo. Dentro da bolsa, os policiais localizaram quatro revólveres de calibre 38 e três de calibre 32.

O nome verdadeiro do acusado está sendo checado, pois inicialmente ele apresentou uma identidade falsa. Ele o material foram conduzidos à delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. O destino do ônibus em que ele estava é Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ele embarcou em Foz do Iguaçu, no Paraná, próximo à fronteira com o Paraguai.

A ação faz parte da Operação Fronteira Integrada, realizada pela Força desde 15 de agosto de 2017, em parceria com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná e Receita Federal. Ela tem como foco o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.

Coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJ), a Força Nacional de Segurança Pública é um programa de cooperação federativa de auxílio à segurança pública em qualquer ponto do país. Atualmente, a Força desenvolve 16 operações em 10 estados.