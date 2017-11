CAOA CHERY É A PRIMEIRA MONTADORA 100% NACIONAL E LANÇA MARCA QUE VAI REVOLUCIONAR A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DO PAÍS

O acordo é um marco nas relações comerciais e industriais entre o Brasil e a China, com ganhos para ambos os países, especialmente para o consumidor brasileiro

São Paulo, Brasil, 11 de novembro de 2017 – A CAOA, maior conglomerado de distribuição e fabricação de automóveis da América Latina, e a Chery, maior exportadora de veículos chineses, se unem em acordo histórico de cooperação para lançar a CAOA Chery, nova montadora 100% nacional.

Essa parceria estratégica agrega a tecnologia de ponta da indústria chinesa com a experiência do time de engenheiros e tecnólogos da CAOA, para lançar a nova marca, CAOA Chery, também 100% nacional.

Trata-se, portanto, de um momento antológico para a indústria automotiva do Brasil: além de lançar a nova marca, a CAOA Chery irá desenvolver soluções inovadoras e parcerias para crescer e ganhar competitividade global, passando a exportar para toda a América Latina.

A CAOA Chery vê o Brasil como um país estratégico para alavancar tal crescimento.

Em síntese, a cooperação consiste em:

Fabricação de veículos da marca CAOA Cheryna planta da CAOA, em Anápolis, que já está sendo ampliada, além da continuidade na produção dos modelos de outra marca já fabricados no local; Fabricação de veículos da marca CAOA Chery em Jacareí (antiga fábrica Chery); Aproveitamento da grande experiência da CAOA no mercado brasileiro, cuja excelência gerou o 1º lugar em Satisfação dos Clientes tanto em Vendas – Sales Satisfaction Index (SSI)como em Pós-venda – Customer Service Index (CSI), pela J.D. Power, conceituada consultoria mundial, especializada em pesquisas de Satisfação; Utilização de tecnologia de ponta oferecida pela Chery International; Investimento na nova marca CAOA Chery de até US$ 2 bilhões ao longo dos próximos 5 anos, com recursos próprios.

Chery Brasil

A Chery Brasil consolidou-se como a primeira fabricante chinesa de automóveis a se instalar no país, com investimento de US$ 530 milhões. O aporte contempla uma fábrica de veículos e motores, localizada no Vale do Paraíba, na cidade de Jacareí (SP). Atualmente são comercializados os modelos New QQ, Celer Hatch e Celer Sedan.

Chery International

Fundada em 1997, a Chery Automobile Ltda. é a maior montadora independente da China. Sediada em uma área de aproximadamente dois milhões de metros quadrados, na cidade de Wuhu, província de Anhuí, a Chery está presente em mais de 80 países e conta com 14 unidades produtivas em 13 países e distritos/regiões, empregando aproximadamente 24 mil funcionários em todo o mundo.

CAOA

Fundada em 1979, a CAOA é reconhecida pela sua solidez e pela equipe de colaboradores altamente treinada e com elevado nível de qualidade do atendimento oferecido aos seus Clientes, este último confirmado, recentemente, pela conquista da primeira colocação nas pesquisas Sales Satisfaction Index (SSI) e Customer Service Index (CSI), ambos concedidos pelo conceituado Instituto JD Power.

A Rede CAOA é composta por mais de 180 modernas Concessionárias que contam com cerca de 1.100 vendedores especializados nas marcas Hyundai, SUBARU e Ford. Em suas oficinas de serviços trabalham 3.400 profissionais, capacitados para realizar os melhores serviços de Pós-Venda e promover a total Satisfação dos Clientes.

A CAOA é a maior operação de distribuição e fabricação de automóveis da América Latina e já ultrapassou a marca de 1.200.000 de veículos vendidos na sua história, gerando mais de 30.000 empregos ao longo dos últimos anos.

A CAOA possui ainda uma moderna e bem estruturada unidade fabril localizada no município de Anápolis (GO). Uma fábrica genuinamente nacional, inaugurada há dez anos, com investimento próprio de R$ 2,5 bilhões. Deste valor, R$ 121 milhões viabilizaram o Centro de Pesquisa e Eficiência Energética (CPEE), o mais completo laboratório de Eficiência Energética da América Latina. A fábrica já produz carros, caminhões e caminhonetas dentro dos mais elevados padrões mundiais de qualidade, inovação e tecnologia.