Capinam, um caso a ser desvendado por Caiado

Demóstenes Torres era Procurador de Justiça em 1998. Quando Marconi foi empossado em 1999 no governo do Estado, pela primeira vez, levou Demóstenes para a Secretaria de Segurança Pública. Quatro anos depois Demóstenes deixou a secretaria para disputar uma vaga no Senado, eram duas vagas. Foram eleitos Demóstenes e Lúcia Vânia. Na metade do segundo governo de Marconi, os dois, governador Marconi e senador Demóstenes, se distanciaram. Pouca gente tomou conhecimento do motivo da discórdia. Em meados de 2005, a casa de Demóstenes foi alvejada por vários tiros de revólver. O atirador fugiu em um Fiat Tipo e testemunhas anotaram a placa. Chegou-se à proprietária do veículo, uma ex-presidiária, que contou que emprestou o carro para o seu primo Cabo Capinan. Ela foi junta e no meio do trajeto apanhou uma pessoa que também era militar. Ela confessou que seu primo – Cabo Capinan – foi o autor dos disparos.

Na quebra do sigilo telefônico do cabo, a polícia descobriu que logo após os tiros o cabo ligou para um telefone do Palácio das Esmeraldas, onde trabalhava o Major Capinan, tio do cabo. Uma testemunha narrou tudo para o Ministério Público, cujo promotor ficou tão preocupado que pediu segurança para a testemunha. Em 2006, dois anos depois, Demóstenes disputou o Governo do Estado contra Alcides Rodrigues governador e Marconi senador. Durante a campanha através do Horário Eleitoral na TV, Demóstenes colocou no seu programa um vídeo com uma reportagem da revista Carta Capital, narrando todos os acontecimentos a respeito dos tiros contra a casa de Torres e insinuando que a ordem saiu de dentro do Palácio das Esmeraldas. (Veja o vídeo divulgado no programa de Demóstenes Torres). https://www.youtube.com/watch?v=SzlUH9DixCU

O assassinato do Cabo Capinan

O cabo Capinan foi assassinado no dia 15 de março de 2013, quando carregava R$1 milhão em cheques. Testemunhas ouvidas pela Delegacia de Homicídios revelaram que o militar estava envolvido em negócios imobiliários irregulares e teria dado prejuízo a várias pessoas. Em reportagem assinada pela jornalista Rosana Melo, o cabo Marcello Alessandro Capinam de Macedo carregava mais de R$ 1 milhão em cheques de terceiros no bolso no momento em que foi executado com 12 tiros na Cidade Jardim, em Goiânia. A informação foi repassada pela Polícia Civil que investigou o motivo do militar carregar consigo tantos cheques. “Vamos averiguar se ele estava sendo pago para receber esses cheques, muitos deles altos, com valores variando entre R$ 30 mil e R$ 40 mil”, contou o delegado Alexandre Bruno Barros, da Delegacia de Homicídios. Capinam trabalhou durante 16 anos na Rotam e estava lotado no 26º Batalhão da PM em Caldas Novas. Em sua ficha criminal era apontado pela Polícia Civil que o referido militar era o principal suspeito de participar do atentado à casa do então Senador Demóstenes Torres.

Quem era Marcello Alessandro Capinam

Cabo da Polícia Militar, de 42 anos

Trabalhou durante 16 anos na Rotam

Atualmente estava lotado no 26º Batalhão da PM em Caldas Novas

Foi acusado de envolvimento no sumiço do garoto Murilo Soares Rodrigues, de 12 anos, e do carroceiro Paulo Sérgio Pereira, de 21, em 2005

Era suspeito de participar do atentado à casa do então senador Demóstenes Torres, em 2006

Foi absolvido da acusação de assassinato de Murilo e Paulo Sérgio. Os corpos nunca foram encontrados

Capinam já respondeu a vários procedimentos na Corregedoria da PM e chegou a sofrer prisões administrativas

A polícia investiga negócios irregulares feitos pela vítima, envolvendo principalmente venda e compra de imóveis

O sargento da reserva da PM Jeverson Mendes Freitas dos Santos chegou a ser apontado como executor do homicídio ocorrido no dia 14 de março de 2013, nas proximidades do DETRAN. O caso parece até ficção policial, mas podem ser crimes envolvidos também com um político tucano de alta plumagem.



O principal suspeito de executar o cabo Capinam é o militar reformado Jeverson Freitas dos Santos (45 anos) foi baleado alguns dias depois na porta de sua residência no setor Três Maria, na região sudoeste da capital, que mesmo ferido reagiu e os autores do atentado conseguiram fugir. Segundo o Inquérito aberto pela Polícia Civil, o sargento tinha ligações com a morte do cabo Capinan, como suspeito de ser seu executor e o atentado seria uma queima de arquivos.

Ao chegar em casa, o sargento teria estranhado um indivíduo que estava parado numa esquina próxima a sua residência. Ao abordá-lo, o homem sacou uma arma, uma pistola de calibre ainda não identificado, e abriu fogo contra o praça da PM. Na ação, Jeverson reagiu e sacou uma pistola calibre 380, disparou 13 vezes sem acertar o agressor. O policial foi alvejado com quatro tiros, dois no abdome, um no tórax e outro no braço.

Socorrido o sargento reformado foi levado para Centro de Atendimento Integral à Saúde (Cais) do Setor Novo Horizonte. Mesmo dentro da unidade de saúde, o militar quase sofreu outro atentado. Um grupo, do qual o atirador que acertou Jeverson fazia parte, teria adentrado o Cais a fim de exterminá-lo. . Escoltado por policiais militares, o sargento foi transferido ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) onde passou por cirurgia. Horas depois, o militar mais uma vez foi transferido de hospital sob forte esquema de segurança. No inquérito consta que a pistola usada pelo sargento para se defender é do mesmo calibre da que foi usada na execução do cabo Capinan.

A morte ou suicídio

Sargento da PM é encontrado morto ao lado de arma, em Goiânia

Em março, ele sobreviveu após levar quatro tiros ao chegar em casa. Corpo foi achado próximo a veículo abandonado, nesta segunda-feira

O sargento da Polícia Militar Jeverson Mendes Freitas dos Santos, de 45 anos, foi encontrado morto, nesta segunda-feira (26), no Setor Parque Oeste Industrial, em Goiânia. Em março deste ano, ele já havia sido internado após levar quatro tiros quando chegava em casa. A Polícia Civil investiga a causa da morte.

A Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência que, a princípio, seria de um veículo abandonado. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o carro aberto. Após buscas em uma área descampada, localizaram o corpo. Ao lado, estava uma arma calibre 12, que não possui identificação. Peritos fizeram uma varredura no veículo em busca de pistas. Para o Comando de Policiamento da capital, o caso foi uma tentativa de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

Mas para a Polícia Civil, a morte do policial militar está relacionada com o assassinato de outro PM, o cabo Marcelo Capinam. Ele foi executado dentro do próprio carro, no setor Cidade Jardim, no dia 14 de março deste ano, uma semana antes de Jeverson Freitas ter levado os quatro tiros.

Segundo as investigações, o sargento Jeverson e o cabo Capinam são suspeitos de fazer transações irregulares com a compra e venda de propriedades rurais.

A Polícia Civil informou que já tinha dois inquéritos abertos para investigar o policial Jeverson Freitas. A corporação também vai investigar de quem é a arma encontrada ao lado do corpo do policial.

MPF E STJ INVESTIGA GOVERNADOR DE GOIÁS

É estarrecedor saber que o próprio governador, chefe da polícia do Estado e, de consequência, de todo o aparelho de segurança, usa a banda podre da polícia para, supostamente, cometer crime de assassinato, conforme investigação a cargo do STJ, por ação do MPF.

Os homens decentes que estão no governo, se pretendem continuar no rol dos honrados, devem abandonar os seus cargos imediatamente, para que não fiquem conhecidos na História por coonestar uma administração tida como corrupta e corruptora.

O que preocupa é o fato de que, para surpresa e decepção, não é de agora que, remontando à época do coronelismo, em que pessoas e famílias se sentem ameaçadas, temos o loteamento de um governo que, a cada dia que passa, se revela dominado e corrompido pelo suserano que o usurpa, dele tirando proveito como se fosse seu.

Não sou eu quem o diz, mas os fatos que, trazidos à luz, revelam que funcionários públicos corruptos agiam e ainda agem, impunemente, a mando dos poderosos, principalmente na Secretaria de Segurança Pública. O que os amigos e amigas lerão a partir daqui tem por base documentos e investigações, incluídas as realizadas pela Operação Monte Carlo, da Polícia Federal.

Jamais poderia imaginar que por detrás de uma bandeira hasteada em firmes propósitos pudesse prosperar uma espécie de república bandida, onde os Corleone seriam santos. Ou incautos trombadinhas.

Os papéis de que disponho, os relatos que recebi, juntados num só volume, resultariam num best-seller, onde o título “O Silêncio dos Inocentes”, ainda que homônimo de um filme, é o que se faz compatível e coerente com a narrativa dos fatos.

Documentos e fatos tornam visíveis os tentáculos do crime organizado puxando os cordões a mando dos poderosos.

O teatro dos homens sem alma

Após o assassinato do Capo PM Marcello Capinam, sobrinho do Major Walter Capinam, que foi homem de confiança do governador Marconi Perillo, fatos criminosos, estarrecedores, começaram a aflorar, alguns perpetrados por funcionários públicos concursados e por um alienígena “gentilmente” cedido pelo Governo de Minas Gerais: um delegado de polícia lá e que é caso de polícia cá. Esteve presidindo inquéritos policiais, realizando diligências, “grampeando” telefones, arrancando confissões, tudo com a conivência – leia-se concordância tácita – dos que mandam no Governo e dele se servem.

Capinam, o Cabo PM, foi acusado de ser o autor dos disparos contra a casa do ex-senador Demóstenes Torres – vide Inquérito Policial 147-2004. Para os mais próximos, Capinam vivia de queixas. Reclamava que, após a morte do tio, os homens do governo não mais o recebiam, os seus pedidos não eram mais atendidos. Um deles, prometido por “serviço prestado”, nem chegou a acontecer: a promoção a 3º Sargento.

Ultimamente, Capinam dizia temer pela própria sorte. Três dias antes de mais uma audiência sobre o “Caso Demóstenes”, ele foi assassinado na porta do DETRAN. Ele havia, dois dias antes, enviado vários recados aos mandantes do atentado.

Mataram-no brutalmente. Execução sumária. Treze tiros. A ordem agora era para “matar” o inquérito. Justificar-se-ia aí a “mão-de-obra” importada pelo governador Marconi junto ao confrade das Gerais, o tucano Anastasia. Nas mãos de tal Alexandre Bruno Barros, lotado na Delegacia de Homicídios, foi parar o Inquérito Policial Nº 161-2013

Delegado “calça curta”, nomeado, não aprovado por concurso, tal sabujo estava a agir cinco meses depois de vencido o seu ”empréstimo” à polícia civil goiana. A sua estada por aqui foi autorizada para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012.

Nesse período, tentou, por duas vezes, ser aprovado em concurso para ser delegado de fato e de direito, mas não logrou êxito em nenhuma delas. Recorreu à Justiça e certo juiz deu a ele a condição de ser “delegado sub judice”, coisa que acontece só em Goiás. A farsa é tão grotesca que conseguiram enquadrá-lo em uma função inexistente no organograma funcional da Polícia Civil: “Adjunto do Expediente”.

Quando foram iniciadas as investigações da morte de Capinam, logo se percebeu que as oitivas de testemunhas, as diligências e os atos praticados dentro do inquérito estavam sendo criminosamente distorcidos. Um falso delegado comandando uma farsa policialesca, com o objetivo de afastar os nomes dos verdadeiros mandantes e “construir” culpados, imputando a inocentes crimes que não cometeram.

Usar o cargo sem ser o detentor de direito legal e legítimo é usurpação de função pública. O detalhe é que o impostor foi buscado em Minas a pedido do governador de Goiás, Marconi Perillo, vide ofício nº 330-2011, de 12 de dezembro de 2011.

O que o governador queria com a disposição de tal servidor, isso eu não sei, mas que, coincidentemente, cuida ele de casos que interessam ao governante lá isto é. Atuando em três inquéritos mais rumorosos, onde as oitivas foram denunciadas como confissões produtos de coações, falsificações e torturas, o sabujo acaba por tornar nulos todos os atos, forçando a abertura de novos inquéritos, começando tudo do zero. Como o tempo passa, o tempo voa, o crime acaba prescrevendo numa boa. Ninguém vai culpado, punido. Os mortos acabam permanecendo insepultos.

Polícia burlando a lei

O “delegado” Alexandre veio por empréstimo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012. A SSP-GO, vergonhosamente, emite a Certidão 145-2013, “fabricou” uma disposição no período de 01-02-2012 a 31-05-2013. Ora, temos o documento original já mostrado e que repetimos aqui. Marconi o pediu emprestado até 31 de dezembro de 2012.

Ele é delegado legal em Minas, mas não aqui, onde teria que ser aprovado em concurso e em estágio probatório. Em duas chances, não passou em nenhuma. O juiz Ari Ferreira de Queiroz, com a sua caneta mágica, lhe deu a liminar “paraguaia” que o transformou em “delegado sub judice”.

Alexandre Bruno Barros, o delegado ilegal importado por Marconi, curiosamente, tem laços familiares bem conhecidos do governo. Ele é irmão de Pedro Barros, o homem que comanda as obras da nova sede do Tribunal de Contas do Estado e lotado no gabinete do conselheiro Sebastião Tejota. Cabe aduzir que Alexandre e Pedro são irmãos de Lourenço José de Barros, ladrão de cargas em conhecido da nossa polícia.

Estranhamente, juntam-se o Governo do Estado, a SSP, a Procuradoria Geral e o Tribunal de Contas como manto protetor criminoso a salvaguardar tal Alexandre Bruno Barros que, reprovado em concurso público, mesmo estando sub judice, é hoje, indevida e ilegalmente, delegado de Polícia da cidade de Ceres, Goiás. É a premiação por seus “bons serviços prestados a Goiás”, fazendo “melar” os inquéritos que apuravam o atentado contra Demóstenes e dos assassinatos sumários de Valério Luiz e do Cabo Capinam.

O cúmplice à milanesa

Nós não podemos nos esquecer de uma personagem importante neste “corleônico” esquema: a figura emblemática do Coronel Edson Costa Araújo (E. C. A.), homem de confiança do governador do Estado. O coronel conhece todos os segredos das odes palacianas. Sabe, como ninguém, como a máquina estatal funciona, inclusive os bastidores que envolvem o grupo de extermínio que atua em Goiás.

Tempos atrás, o coronel Edson (ECA), mesmo estando na reserva remunerada, foi alçado à condição de Comandante Geral da Polícia Militar, cargo privativo de Coronel da Ativa. Mesmo tendo 30 coronéis em condições de ocupar o posto, o governador optou pela escolha ilícita. O Ministério Público de Goiás interveio e, através de Ação Civil Pública, conseguiu fazer com que o coronel fosse destituído.

Mais uma vez o juiz Ari de Queiroz concede liminar pela permanência do coronel Edson no Comando Geral. Percebendo a mobilização dos oficiais e vendo que os promotores iriam recorrer ao Tribunal de Justiça, temendo um desgaste para o Governo, o Chefe do Executivo, uma semana depois, destituiu o comandante, nomeando-o Subsecretário de Segurança Pública.

Eis aí uma das pontas soltas do esquema. Todas essas irregularidades aconteceram com a total conivências do Subsecretário, a quem cabe a responsabilidade de afastar os maus policiais, determinar a abertura de sindicâncias e de processos em casos assim.

Nada, absolutamente nada, foi feito. Afinal de contas, como punir ou afastar alguém que está a serviço do governo, limpando a sujeira deixada por agentes públicos.

A ajuda veio de cima

Tudo o que está contado aqui o Ministério Público Federal fez chegar ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o foro que julga os governadores. O MPF pediu e conseguiu que se abrisse a Sindicância nº 367-2013. Eis que entra em cena a ministra Nancy Aldrighi, mandando rever todas as irregularidades praticadas no inquérito em questão.

