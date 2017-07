Caso BNDES: presidente do banco desmistifica repórteres da Jovem Pan

As inverdades ditas pela grande mídia do Brasil sobre o BNDES foram todas desmistificadas pelo atual presidente daquela instituição Paulo Rabello de Castro, durante entrevista na Rádio Jovem Pan de São Paulo. Chegou a dar bronca em Marco Antônio Villa, jornalista e historiador daquela emissora por continuar falando asneiras sem o mínimo conhecimento dos fatos.

O presidente do BNDES que está no cargo há pouco mais de um mês e meio foi à sede da emissora para entregar um documento oficial daquele banco mostrando a verdade sobre todas as chamadas operações fraudulentas divulgadas pela grande mídia e as quais não são verídicas. A entrevista de Paulo Rabello de Castro é um documento histórico que acaba de uma vez por todas com as falsas acusações que eram direcionadas aos ex-presidentes Lula e Dilma, inclusive com financiamentos concedidos à Cuba, Venezuela e países africanos.

Em sua entrevista o atual presidente do BNDES afirma categoricamente que a instituição jamais fez empréstimos a nenhum país, notadamente para o governo de Cuba. O banco tem por finalidade apoiar as empresas que exportam serviços e os empréstimos são feitos às empresas brasileiras com a finalidade de aumentar as divisas para o Brasil, com todas as garantias necessárias e sem qualquer tipo de interferência governamental.

Paulo Rabello de Castro levou aos repórteres a lista dos maiores empréstimos feitos às empresas brasileiras e no topo da lista estão bancos como o do Brasil, da Caixa, das empresas Vale do Rio Doce, Gerdau, além de algumas estatais como Furnas. Segundo o presidente daquele banco de fomento, a JBS aparece na décima nona posição, o que coloca ponto final em todos os boatos de que o ex-presidente Lula transformou aquela empresa na maior produtora de proteína do mundo na base de favores ilícitos. O presidente do BNDES afirmou ainda que o banco em questão jamais teve prejuízo com esses empréstimos e que todos eles estão sendo pagos rigorosamente em dia. A entrevista de Paulo Rabello de Castro é uma aula de economia e uma verdadeira desmistificação de todas as acusações tolas que falam sobre aquela instituição. Se alguém tiver interesse de saber a verdade sobre o BNDES deve assistir a entrevista do atual presidente daquela instituição do Governo Federal.