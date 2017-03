Caso Granol: membro de quadrilha que desviou mais de meio milhão de reais da empresa é preso

A 2ª Delegacia de polícia (DDP) de Itumbiara encerrou a fase de oitivas de pessoas no inquérito policial número 9, de 2016, que investiga crimes de estelionato e associação criminosa, com a captura do investigado Ilton Gonçalves de oliveira de Oliveira (foto), 43 anos. Ele é identificado como um dos beneficiários de um esquema que desviou mais de meio milhão de reais da empresa de armazéns de grãos Granol em Itumbiara.

De acordo com o coordenador das investigações, delegado Vinicius de Castro Penna, Ilton é cunhado de outro investigado, Douglas de Lima Frandoloso, que é apontado como o arquiteto da fraude. O esquema envolvia ainda dois supostos produtores de grãos, que se apresentavam como donos de cargas que nunca existiram: Joaquim Jacinto Rosa Neto e José Carlos de Paula.

Os membros do grupo recebiam diretamente da empresa vítima os pagamentos indevidos que eram, depois de descontada uma parte, repassados a outros familiares do líder do esquema criminoso, quais sejam, Darcizio Antônio de Lima Frandoloso e Patrícia Gonçalves de Olçiveira Frandoloso, respectivamente pai e esposa de Douglas.

Ilton foi destinatário de pelo menos R$ 142 mil dos mais de R$ 570 mil do total contabilizado nos autos de Investigação. Preso e interrogado, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Itumbiara, onde fica à disposição do Poder Judiciário. (Fonte: Polícia Civil)