Caso Marcelo Henrique: É preciso respeitar o amplo direito de defesa

Assim como o jornal O Anápolis sempre foi contra todo tipo de massacre mediático promovido pelo Ministério Público, quando das prisões sem provas concretas, este jornal, que noticiou a realização da Operação Quarto Setor ainda na manhã de terça-feira (21) preferiu evitar dar nomes dos envolvidos, mesmo porque o procedimento feito pelo Ministério Público de Goiás, com autorização do Tribunal de Justiça de Goiás, ainda faz parte das investigações. Diante desse fato, a imprensa responsável e que não admite o sensacionalismo às custas da dor dos investigados, deixamos de nominar os envolvidos no que pode vir a ser o maior escândalo de corrupção de Goiás, diretamente com o desvio de recursos públicos.

Sabe-se que o dinheiro foi pulverizado em várias contas. Assim sendo é prudente aguardar o desfecho das investigações antes de destruir a imagem das pessoas, que ainda são tidas como meras investigadas. A justiça é feita com provas documentais e dando aos acusados amplo direito de defesa. A imprensa responsável, principalmente as que têm nome a zelar, precisa ter cautela antes de destruir as pessoas e enxovalhar os familiares dos envolvidos. Esse é o princípio fundamental para um pais que vive na plenitude do estado de direito e do império da lei. (A direção de O Anápolis)