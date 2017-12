Caso Thiago Messias: PC e MP cumprem mandados de prisão dos policiais militares envolvidos

Na noite do dia 30/11, o Ministério Público e a Polícia Civil do Estado de Goiás, com a colaboração da Corregedoria da Polícia Militar, deram cumprimento aos mandados de prisão temporária decretados em desfavor de dois dos Policiais Militares que estão sendo investigados pelas mortes ocorridas no dia 25/11/17 na cidade de Senador Canedo/GO.

As prisões foram decretadas pelo Juiz Criminal da comarca de Senador Canedo, após representação do MPGO e da PCGO. A decisão também acolheu o pedido de afastamento das funções públicas dos quatro policiais militares envolvidos.

O prazo para a conclusão do Inquérito Policial é de 30 dias. Após a sua conclusão, o procedimento policial será encaminhado ao Ministério Publico. (Fonte: Polícia Civil)