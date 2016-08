Catalão é onde existe mais candidatos a vereadores por habitante em Goiás

Pesquisa feita nos 8 maiores colégios eleitorais de Goiás

Ao contrário do que muita gente pensa, em Goiânia está o menor número de candidatos a vereadores por habitante, por isso os resultados das eleições na capital aparecem com números altos. Dificilmente um candidato a vereador, em Goiânia consegue ser eleito com menos de quatro mil votos. Ao contrário de Goiânia, vem Catalão que possui o maior número de eleitores por habitante. Enquanto em Goiânia, cada candidato a vereador é igual a 1.351,92 eleitores, em Catalão esse número é de 321,88 habitantes para cada candidato a vereador. Com esses números, a disputa em Goiânia é bem menos acirrada do que em Catalão.

na segunda posição, em termos de maior número de candidatos a vereadores por habitante, vem a cidade de Luziânia, 367,03 habitantes para cada candidato a vereador. Na terceira posição vem Rio Verde, com 405,44 habitantes para cada candidato a vereador. Anápolis ocupa a quarta posição nos oito maiores colégios eleitorais de Goiás com o acirramento na campanha para a conquista de uma vaga na Câmara Municipal. Em Anápolis existe um candidato a vereador para cada grupo de 461,99 eleitores.

Jataí e Itumbiara, estão entre as 8 maiores cidade de Goiás, onde a disputa de uma vaga no legislativo local é menos acirrada. Em Jataí, por exemplo, cada candidato a vereador é igual a 583,48 eleitores, enquanto que em Itumbiara, cada vereador é igual a 568,83 eleitores. A situação de Aparecida de Goiânia é próxima dos números de Anápolis, ou seja, cada candidato a vereador naquela cidade é igual a 494,45 eleitores. Assim sendo, dos três maiores colégios eleitorais de Goiás, nos quais existem dois turnos para a disputa para as prefeituras, Anápolis é onde a disputa por uma vaga no legislativo é a mais acirrada.

Catalão, com uma população de 65.342 eleitores as vagas são disputadas por 203 candidatos a vereadores, o que dá uma média de 321,88 eleitores por cada candidato.

A posição das oito maiores cidades de Goiás na disputa por uma vaga nas câmaras municipais é a seguinte:

Catalão – 203 – 65.342 = 321,88

Luziânia 323 – 118.553 = 367,03

Rio Verde – 290 – 117.578 = 405,44

Anápolis 564 – 260.567 = 461,99 Eleitores por candidato

Aparecida de Goiânia 568 – 280.849 = 494,45

Itumbiara – 118 – 67.122 = 568,83

Jataí – 111 – 64.767 = 583,48

Goiânia – 708 – 957.161 = 1.351,92

Nada, no entanto, se compara à situação da cidade de Anhanguera, a menor cidade de Goiás que também é o menor colégio eleitoral do Estado, onde 27 candidatos a vereadores disputam os votos dos 976 eleitores locais. A disputa naquela cidade é tão acirrada que cada candidato a vereador representa apenas 36,14 eleitores. É a disputa mais acirrada de Goiás.