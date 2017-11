Centrais sindicais protestam nesta sexta-feira, 10, contra reforma da Previdência

Trabalhadores da Força Sindical e das demais centrais sindicais realizarão manifestações nesta sexta-feira, dia 10, em várias regiões do País, em protesto contra a reforma da Previdência, que retira direitos.

Em São Paulo, o principal ato deste Dia Nacional de Paralisação contra a reforma da Previdência terá concentração na Praça da Sé, a partir das 10 horas. Confira a seguir onde serão realizadas manifestações:

Acre – Em frente ao Palácio Rio Branco – sede do governo estadual – Brasil, rua Benjamin Constant – Centro, AC – a partir das 9 horas.

Alagoas – Praça Centenário. Em seguida os manifestantes percorrerão o centro de Maceió, terminando na Assembleia Legislativa do Estado – a partir das 9 horas.

Bahia – Concentração no final do Disque (sentido Lapa) e às 10 horas concentração no Campo Grande para caminhada, a partir das 6 horas.

Distrito Federal – Esplanada dos Ministérios – a partir das 12 horas.

Espírito Santo – Concentração na Praça 8, com caminhada até a Justiça do Trabalho (Parque Moscoso), a partir das 12 horas. Concentração na UFES, com ato político às 17 horas.

Goiás – Anápolis – Polo industrial – 30 mil trabalhadores vão parar a partir das 6 horas e, depois, caminhada por todo o Polo, onde as atividades serão paralisadas.

Maranhão – Unitário – Interdição da Barragem do Bacanga. A partir das 5 horas, concentração. Às 10 horas, caminhada até o Anel Viário, nas imediações do Centro Histórico.

Mato Grosso – Praça da República (em frente à prefeitura de Cuiabá) – a partir das 15 horas.

Mato Grosso do Sul – Em frente à Superintendência do Trabalho de Campo Grande – a partir das 8 horas.

Minas Gerais – Ato unitário na Praça Sete, em Belo Horizonte – a partir das 11 horas.

Pará – Ato unitário, a partir das 8 horas, na Praça Brasil, em frente ao Tribunal do Trabalho, seguindo, depois, em passeata até o Mercado Ver o Peso, em Belém.

Paraná – Diversas categorias das sete maiores centrais sindicais do Brasil. Os metalúrgicos farão um grande ato na Boca Maldita, centro de Curitiba, a partir das 11 horas.

Pernambuco – Praça do Derby – Recife, PE – concentração a partir das 9 horas.

Piauí – Praça Rio Branco, Centro de Teresina, a partir das 8 horas.

Rio de Janeiro – Caminhada da Candelária até a Cinelândia, no Centro do Rio – a partir das 16 horas.

Rio Grande do Sul – Concentração na Justiça do Trabalho, às 14 horas, seguindo, em seguida, para o centro de Porto Alegre, na Esquina Democrática – ato unitário a partir das 8 horas.

Santa Catarina – Cada sindicato fará panfletagem em sua base.

São Paulo:

Capital – Concentração na Praça da Sé, às 10 horas.

Ribeirão Preto – Em frente ao Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto, localizado na Av. Jerônimo Gonçalves, 640 – Centro – a partir das 6 horas.

Sergipe – A Força Sindical realizará um ato a partir das 7h30, saindo da av. Barão de Maruí (Estadual) até a Praça Fasto Cardo.

Tocantins – Concentração, a partir das 9 horas, na Agência da Caixa Econômica Federal, Quadra 104 Sul, rua SE 01 (ponto da Ambira, centro – Palmas).