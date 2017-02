Central de Transplantes identifica aumento de doação em janeiro

Hospital de Anápolis entre os três que mais captaram órgãos para doação

Balanço das atividades de janeiro feito pela Central de Transplantes mostrou significativo aumento das doações de órgãos realizado durante o período. Ao todo, foram efetivadas seis doações no período, contra duas realizadas em 2016 e apenas uma em 2015. Das seis doações efetivadas em janeiro, cinco aconteceram no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e uma no Hospital de Urgências Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Também foi realizada a primeira enucleação de córneas no Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad, fato pioneiro devido ao perfil da unidade.

Segundo explica o gerente da Central, Gustavo Prudente Gonçalves, o aumento do número de doações em Goiás está relacionado a uma série de fatores, entre os quais o reforço da realização de campanhas esclarecedoras e a educação continuada junto aos representantes de hospitais do Estado. O melhor acolhimento das famílias, a maior atenção dispensada em seus ceticismos e anseios e o constante esclarecimento de dúvidas sobre o que é doação e o que é transplante tornam as atividades mais transparentes e trazem à sociedade o retorno das ações altruístas de algumas famílias, reforça o gerente.

Em Goiás existem mais de 1.000 pessoas à espera de um órgão ou tecido inscritas na fila de transplantes. Em todo o País cerca de 40 mil pessoas vivem a esperança de receber um telefonema para comparecer ao hospital e realizar o tão esperado transplante.

Balanço Em 2016, a Central de Transplantes verificou que 50% das doações efetivadas foram realizadas pelo Hugo, seguido pelo Hugol (28%) e Hospital de Urgências de Anápolis (7%). Todos os demais hospitais juntos representaram 15% das doações. A captação de rins liderou o ranking com 91 doações dessa natureza. Em seguida estão as córneas (70), fígado (16), coração (11), sendo pâncreas e pulmão com duas captações.