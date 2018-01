Cinco bandidos são mortos durante troca de tiros com a PM em Caldas Novas

Informações dão conta de que quase todos os mortos são de Anápolis ou atuavam também em Anápolis. Alguns deles participaram dos assassinatos do agentes prisionais em Anápolis

Os suspeitos foram mortos após tentarem assaltar a casa do ex-vereador Arlindo Ceará. Três policiais ficaram feridos. Equipes do BOPE, COD e do Graer foram acionadas para ajudar na captura dos suspeitos

Cinco bandidos que causaram o terror na noite desta terça-feira (16) em Caldas Novas, a cerca de 165 quilômetros de Goiânia, morreram após troca de tiros com policiais militares. Os bandidos estavam em uma residência utilizada por eles como “quartel” e ao serem cercados e abordados pela polícia, iniciaram uma troca de tiros que terminou com a morte do bando.

De acordo com o tenente-coronel Marcelo Granja, os indivíduos estavam em fuga, após terem roubo a residência do ex-vereador Arlindo Ceará frustrada por PMs. Depois de deixarem três policiais feridos em uma primeira troca de tiros, os suspeitos evadiram a casa do ex-parlamentar. Equipes do Graer, Bope, Giro e Code, de Goiânia, foram então destacadas para prestar apoio à equipe do GPT de Caldas.

Foram mortos Wallece de Souza Gonçalves, Matheus Vitor Cirqueira Oliveira, Alan Rodrigues Amorim, Daniel Leal Pereira e Peterson Luís Silva. Todos tinham passagem pela polícia. Wallece tinha dois mandados de prisão em aberto e era foragido da Justiça. Foram apreendidas duas motocicletas roubadas, um WV Fox clonado, três pistolas e um revólver, além de uma arma longa, que segundo Granja pode ser uma espingarda calibre 12. A polícia também encontrou no local produtos de roubo e dinheiro em espécie.

Os policiais baleados foram hospitalizados e passam bem. O sargento Milton Calaça teve fratura exposta em uma das pernas, o sargento Alisson Canedo foi atingido em uma das orelhas e o soldado Elenildo Rodrigues foi baleado nas costas.

O caso

Por volta das 21h30 de terça-feira (16), Policiais Militares frustraram um roubo à residência de um ex-vereador no Setor Estância Itanhangá, na Cidade de Caldas Novas. Ao chegarem no local, foram recebidos a tiro por cinco indivíduos. Na troca de disparos, três PMs foram feridos. Na sequência, os bandidos fugiram em um VW Fox de cor branca, o qual foi encontrado abandonado nas imediações por equipes do Graer, Bope, Giro e Code, além do GPT da cidade.

Momentos depois, o serviço de inteligência das corporações receberam uma informação de que os indivíduos em fuga se encontravam em uma residência, que era utilizada por eles para planejar crimes e guardar armamentos. De acordo com o tenente-coronel Marcelo Granja, foi quando o comandante-geral da PM determinou que as tropas especializadas fossem de encontro aos indivíduos. Na casa, houve uma nova troca de tiros, que terminou com a morte dos cinco suspeitos. Nenhum policial ficou ferido.

“As equipes do Graer, Bope, Giro, COD, GPT de Caldas realizaram o cerco e o adentramento tático na residência e, ao abordar os criminosos, foram recebidos a tiros. No confronto, os suspeitos foram neutralizados. Foi prestado socorro médico aos indivíduos, que não resistiram e foram a óbito”, revela Granja.(Do blog Mais Goiás)