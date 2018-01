Ciretran de Anápolis virou antro de corrupção

Mais prisões foram feitas na Ciretran de Anápolis na manhã desta terça-feira (30). Desta vez além de servidores do órgão, a polícia prendeu também despachantes que atuam na cidade. Foram sete mandatos de prisão e mais nove de busca e apreensão em operação estribada em denúncias de propina. As prisões são desdobramento da Operação Operação Intraneus, deflagrada em dezembro, contra esquema de propina para a realização de transferência de propriedade de veículos e simulação de vistorias, além de outros procedimentos de forma irregular no departamento. Até arma de fogo foi apreendida com um despachante. Tudo indica que o órgão se transformou em uma antro de propina.

A Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (Derfrva) deflagrou, na manhã desta terça-feira (30), a Operação Orbitário, com o objetivo de dar cumprimento a sete mandados de prisão e nove de busca e apreensão em desfavor de despachantes e servidores de Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans). Mais de sessenta policiais civis foram envolvidos na ação policial.

Durante as diligências, foram cumpridas, dentre outras medidas, seis mandados de prisão em Anápolis. Também foi apreendida uma pistola de calibre 380 na residência de um despachante, autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A investigação é um desdobramento da Operação Intraneus III, deflagrada em dezembro passado, quando foram cumpridos cinco mandados de prisão, 17 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares.

As investigações, que contaram com o apoio do Detran, apontaram ainda que um supervisor do Ciretran de Anápolis, já afastado de suas funções, pretendia montar uma “sucursal móvel” para que um despachante realizasse as suas atividades ilícitas no interior do próprio veículo, no estacionamento local, utilizando internet e impressora do órgão. Ele já havia sido alvo de mandado de busca e apreensão anteriormente.(Fonte: Polícia Civil)