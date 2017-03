CMTT inaugura posto de atendimento no Brasil Park Shopping

Emissão de cartões de estacionamento, encaminhamento de recursos e outros serviços estão à disposição do cidadão

Oferecer ao cidadão acesso fácil e rapidez no atendimento. Com este objetivo começou a funcionar, no Brasil Park Shopping, um posto descentralizado da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT). Emissão dos cartões de estacionamento para idosos e portadores de mobilidade física reduzida, requerimentos de engenharia, encaminhamento de recursos de defesa prévia à Junta Administrativa de Recursos Infracionais (Jari) são alguns dos serviços colocados à disposição da população. Esta é uma nova opção na área de trânsito e transportes oferecida ao anapolino, que já conta com esses serviços nas unidades do Rápido, instaladas no Anashopping, na Vila Jaiara e no Bairro Jundiaí.

Durante a solenidade de inauguração, realizada no início da noite desta terça-feira, 14, o prefeito Roberto Naves avaliou como excelente a iniciativa do diretor da CMTT, Carlos César Toledo. “Todas as ações que beneficiem o cidadão e sejam efetivadas sem custos adicionais aos cofres da Prefeitura são muito bem-vindas. É isso que esperamos dos nossos gestores: soluções criativas”, afirmou. Estiveram presentes no evento diversas autoridades públicas, como secretários municipais e vereadores, entre eles o presidente da Câmara Municipal, Amilton Filho, e representantes de diversos setores.

Segundo o diretor da CMTT a eficiência aliada à tecnologia deve nortear as ações do órgão na atual gestão. E eficiência é justamente o que se pretende com a descentralização dos serviços, levando-os para mais próximo da população e oferecendo agilidade no atendimento de suas demandas, destaca Carlos César Toledo. Ele ressalta que as parcerias, como esta com o Brasil Park Shopping, contribuem para o bom andamento da administração pública.

O secretário informa que outro posto de atendimento do órgão vai ser instalado no Terminal Urbano, com os mesmos serviços e, ainda, com a função de fiscalizar os serviços oferecidos pela empresa responsável pelo transporte público na cidade e orientar seus usuários.

Cartão de estacionamento

Sem o cartão de estacionamento o cidadão está sujeito às penalidades impostas pela legislação nacional de trânsito. Por isto, é importante saber quais procedimentos são necessários para sua aquisição. O cidadão, a partir dos 60 anos completos, com algum tipo de deficiência ou baixa mobilidade (temporária), pode fazer o cadastro para ter direito a estacionar nas vagas exclusivas.

Eles devem procurar a CMTT ( na sede própria ou no guichê de atendimento) e levar os seguintes documentos originais junto com as respectivas cópias: identidade, CPF, comprovante endereço, registro e licenciamento do veículo, 01 (uma) foto 3×4 e, nos casos de usuários com deficiência, laudo médico ou documento equivalente. Mais informações pelos telefones 3902-2826/2822.