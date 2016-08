Colégio Antensina Santana faz parte da história de Anápolis

O nome Antesina Santana é uma homenagem à filha de Moisés Santana, uma das figuras importantes da história de Goiás. Foi um dos primeiros estabelecimentos de ensino de Anápolis. Surgiu em 1926 e entre as personalidades que estudaram no então grupo escolar Dr. Brasil Caiado, que na época era o Presidente do Estado de Goiás, está o professor Sisenando Jayme, que além de professor foi um historiador importante de Goiás. Antensina Santana casou-se com Dr. Nicanor de Faria e Silva e morreu muito jovem. Nicanor, seu viúvo, foi quem doou a placa com o nome de Antesina Santana, para a escola.

Após a vitória da Aliança Liberal, em 1930, o Grupo Escolar passou a se chamar Grupo escolar “24 de outubro”. Em seu primeiro ano de funcionamento a frequência foi de 178 alunos. Depois de alguns anos o prédio do grupo tornou-se pequeno para comportar grande número de alunos. Quando prefeito Graciano Antonio da Silva, fundador, conclui o novo prédio, situado na Praça Santana, em 1945.

Depois de tantas lutas e glórias, o hoje Colégio Antesina Santana (foto), marca mais um capítulo de sua história com os alunos tomando conta prédio em protesto contra a política de privatizar as escolas de Goiás pelo atual governador Marconi Perillo (PSDB). O Colégio Antesina Santana, por estar localizado no centro da cidade, é um dos estabelecimentos na mira das chamadas OS, que não passam de empresas criadas por apaniguados do governo para tomar conta das principais escolas da rede Estadual.

A reação dos alunos é em função de que esse processo, caso ocorra, será prejudicial para a Educação, uma vez que ao invés de melhorar a qualidade do ensino, vai aumentar o número daqueles que usurpam os recursos da Educação. Essa luta não deveria ser apenas dos estudantes, mas dos professores e também dos pais desses alunos, os quais vão acabar pagando a conta porque o próximo passo do governo vai ser a venda dos prédios para esses usurpadores que querem abocanhar o dinheiro público.