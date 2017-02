Comando volante de Anápolis encontra botijões roubados

Um total de 402 botijões de gás, roubados na madrugada de terça-feira, dia 21, em Posselândia, foi recuperado após inspeção de rotina do comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, em parceria com a Polícia Militar. A abordagem do fisco ocorreu nas proximidades do trevo de Goianápolis, na GO-010.

A intenção do comando volante era verificar as notas fiscais da carga. Quando foi descoberto que os botijões, transportados em caminhão graneleiro, estavam sem qualquer documentação fiscal, foi feita a investigação da origem da mercadoria e constatou-se que o condutor do veículo tinha histórico de prisão por receptação. Cruzamentos de informações permitiram que a polícia e o fisco descobrissem que a mercadoria foi roubada em Posselândia.

A carga saiu originalmente de Senador Canedo e tinha como destino o Estado do Mato Grosso. Após o roubo, o motorista e o ajudante contratados pela empresa de gás para fazer o transporte foram deixados em fazenda próxima ao município de Posselândia. Eles foram encontrados pela Polícia e passam bem.