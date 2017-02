Começam as aulas nas escolas de ensino médio em tempo integral

Começou nesta segunda-feira, dia 13, o ano letivo nas 25 escolas da rede pública estadual que passaram a ter o ensino médio em tempo integral, com nove horas e meia de aulas e atividades diárias aos estudantes. Apesar do ano letivo ter começado, as matrículas permanecem abertas ao longo desta semana. Os interessados devem procurar a diretoria da unidade para fazer a matrícula.

Nos primeiros dias de aulas, os alunos serão recepcionados com uma dinâmica, chamada de Oficina do Sonho, em que eles discutem o projeto de vida. “É um modelo que o conteúdo disciplinar vem acompanhado de discussões sobre o que eles querem ser na vida. É uma mudança profunda e um novo conceito de escola”, explica a secretária da Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira.

Mudanças A transição da carga horária mínima anual de 800 para 1.400 horas está na Medida Provisória de Reforma do Ensino Médio, anunciada no segundo semestre do ano passado pelo governo federal. Para isso, o Estado receberá uma ajuda de custo do MEC por quatro anos.

A secretária de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira, reforça que o Estado fez investimentos pedagógicos e na infraestrutura para receber os alunos. “Na última semana, cerca de 600 profissionais, entre diretores, professores e coordenadores pedagógicos, dos novos Centros de Ensino em Período Integral (Cepis) passaram por uma capacitação em Pirenópolis. Essa capacitação é permanente. Na área estrutural, as adaptações necessárias, principalmente nas cozinhas, refeitórios e banheiros, já estão sendo providenciadas”, explicou.

Raquel Teixeira informa que as escolas de tempo integral de Goiás já começam a adotar o novo modelo do ensino médio, que deve ser sancionado esta semana. “Sabemos que o modelo atual do Ensino Médio não funciona e é responsável por parte da evasão escolar. Para se ter uma ideia, 82% dos jovens no Brasil estão indo para o mercado de trabalho sem qualquer qualificação, não terminam o ensino médio. Felizmente estamos entrando no caminho de modelos vitoriosos. Há um estimulo em ouvir o estudante e fazê-lo protagonista da própria vida”, afirma.

Confira as 25 escolas, com endereços e telefones:

Anápolis – Colégio Estadual Genserico Gonzaga Jaime Av. Sebastião Pedro Junqueira, s/n.º, Qd. 17 – Setor Jundiaí Industrial (62)3314- 2266

Aparecida de Goiânia – Colégio Estadual Cruzeiro do Sul Av. das Rosas, Qd. 03, s/n.º – Cruzeiro do Sul (62)3097-6884

Aparecida de Goiânia – Colégio Estadual Garavelo Park Rua 43E esq. c/ 44E, Qd. 84 – Bairro Garavelo Park Residencial Park (62)3588-6459

Bela Vista de Goiás – Colégio Estadual Pedro Vieira Januário Avenida Senador Pedro Ludovico Teixeira, n.º 725 – Centro (62)3551-1148

Caldas Novas – Colégio Estadual Caldas Novas Rua Pedro Branco de Sousa, n.º 306 – Centro (64)3453-1540

Campos Belos – Colégio Estadual Polivalente Professora Antusa Rua das Laranjeiras, s/n.º – Bairro Aeroporto (62)34513508

Ceres – Colégio Estadual João XXIII Avenida Goiás, n.º 543 – Centro (62)3323-1909

Cristalina – Colégio Estadual Zulca de Paiva Rua Carajás, s/n.º – Centro (61)3612-5801

Formosa – Colégio Estadual Prof. Sérgio Fayad Generoso Av. Maestro João Luiz do Espírito Santo, s/n.º – Formosinha (61)3432-2140

Formosa – Colégio Estadual Hugo Lobo Av. Valeriano de Castro, 704 – Centro (61)3631-9021

Goiânia – Colégio Estadual Cultura e Cooperativismo Rua Leopoldino de Azevedo, Qd. 13, s/n.º – Cidade Jardim

Goiânia – Colégio Estadual Novo Horizonte Alameda das Palmeiras, Qd. 51A, s/n.º – Setor Novo Horizonte (62)3289-3466

Goiânia – Colégio Estadual Pedro Xavier Teixeira Rua 1027, n.º 70 – Setor Pedro Ludovico

Goiânia – Colégio Estadual Profª Olga Mansur Rua 243, n.º 10 – Vila Monticelli

Goiânia – Colégio Estadual Presidente Castelo Branco Avenida Minas Gerai, n.º 228 – Campinas

Guapó – Colégio Estadual Professora Liodósia S. Ramos Rua Padre Vicente, s/n.º – Centro

Itaberaí – Colégio Estadual Honestino M. Guimarães Rua 29 esq. c/ a Rua 22, s/n.º – Vila Leonor (62)3375-3123

Jataí – Colégio Estadual José Feliciano Ferreira Rua Miranda de Carvalho, n. 1.406-Centro (64)3636-2119

Jataí – Colégio Estadual João Roberto Moreira Rua JI, s/n.º Praça das Américas – Vila Paraíso 2 (64)3632-1015

Jussara – Colégio Estadual Dom Bosco Rua Almirante Barroso, s/n.º esq. c/ Avenida Caculé – Bairro São Francisco (62)3373-1552

Porangatu – Colégio Estadual Waldemar Lopes Amaral de Brito Rua Cinco de Março, n.º 50 – Centro (62)3362-4688

Posse – Colégio Estadual Argemiro Antônio de Araújo Rua Robson Ricardo R. Barbosa, s./n.º – Centro (62)3481-2812

Quirinópolis – Colégio Estadual Independência Avenida D. Pedro I, n.º 61 – Centro (64)3651-1253

Rianápolis – Colégio Estadual Gricon e Silva Rua 12, s/n.º – Centro (62)3348-3229

Rubiataba – Colégio Estadual Raimundo Santana do Amaral Avenida Caraíbas esq. c/ Jataí, n.º 225 – Centro (62)3325- 3143