Comerciante que matou para receber conta de 50 reais é preso em Novo Gama

Ermisson Messias dos Santos

Policiais civis do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, cumpriram na segunda-feira (12) mandado de prisão temporária em desfavor de um comerciante investigado por ter assassinado um cliente com requintes de crueldade. O motivo: ele deixou o estabelecimento do autor sem ter pagado uma conta de R$ 50.

Dono de um bar no Bairro Monte Serrat, Ermisson Messias dos Santos não se conteve ao ver Delciney Lima Teixeira deixar o local sem pagar pela cerveja e petiscos que havia consumido na madrugada de 2 de julho deste ano.

Após uma discussão e com a ajuda de uma terceira pessoa, já identificada pelos investigadores, Ermisson matou Delciney a facadas e pauladas. A vítima faleceu no local.

O coordenador das investigações, Maurício Rocha Passerini, destaca a atuação dos policiais civis Carlos Bastos, André Nascimento, Francisco Bezerra, Glaucimar e Eduardo Ferreira.

Passerini informa ainda que denúncias sobre tráfico de drogas e homicídios em Novo Gama podem ser feitas pelo telefone (61) 3614-5438, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas. Outra forma de denunciar é pelo whatsapp (61) 98468-3199. Por essa opção, o atendimento é de 24 horas, mas não são recebidas ligações. (Fonte: Polícia Civil)