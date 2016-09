Comissionados não comparecem na reunião do governador com Vanderlan em Goiânia

O governador Marconi Perillo (PSDB) entrou de vez na campanha de Vanderlan Cardoso (PSB) em Goiânia. A primeira reunião ocorreu na última quarta-feira (14) no Tatersal do Parque da Pecuária. Todos os comissionados foram convocados para a reunião. O governador aguardava uma superlotação do Tatersal. Mas os comissionados, sem receber seus salários no vencimento, deram o troco e o ambiente ficou vazio para a decepção geral de Marconi.



Durante toda a solenidade o governador ficou de cara amarrada e logo após os discursos, Marconi Perillo começou a chamar os seus secretários às falas. Cobrou empenho na campanha de Vanderlan. Para animar o governador, Vanderlan disse que Marconi sabe vencer Iris. Só que nem Marconi nunca venceu Iris em Goiânia.