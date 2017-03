Como se preparar para a TV Digital gratuita

O sinal analógico de televisão será desligado em Goiânia e mais 28 municípios do estado em 31 de maio. Saiba o que você precisa para se adaptar ao novo sinal, com mais qualidade e mais economia

No dia 31 de maio, o sinal analógico de televisão será desligado em Goiânia e outros 28 municípios do estado. A programação dos canais abertos será transmitida apenas pelo sinal digital. Para continuar assistindo a programação, é necessário verificar se o aparelho de televisão e a antena são adequados para receber o novo sinal.

A maioria dos aparelhos de TV de tela plana já é apta a essa nova tecnologia, mas aqueles de tubo, por exemplo, só recebem o sinal analógico. Nesse caso, é necessário conectar um conversor digital e uma antena digital. “Não basta que a transmissão seja digital. Para que todos possam continuar assistindo à programação dos canais abertos, a antena e o televisor precisam ser compatíveis com a tecnologia”, explica Rommel Sena, Gerente Regional da Seja Digital em Goiânia.

Saiba se sua casa ou apartamento já está preparado ou se será necessário providenciar mudanças para continuar assistindo os canais abertos de televisão:

Antena –Nem toda antena consegue captar o sinal digital de televisão. A antena deve ser digital e a recomendação da Seja Digital é que o modelo seja externo, instalado no telhado da casa, preferencialmente por um antenista. No caso de apartamentos o mais indicado é usar a antena coletiva, que deve estar apontada para a torre de transmissão.

Televisor – Televisores de tubo ou de tela plana fabricados até 2010 só recebem o sinal analógico e, por isso, precisam de um conversor de sinal, que pode ser adquirido em lojas do varejo local. Para ter certeza se o televisor já tem o conversor embutido, consulte o manual do fabricante. As TVs mais novas, aquelas que tem botões coloridos no controle remoto original, já estão preparadas para receber o sinal digital.

Busca de canais–Depois de verificar se está tudo certo com a antena e com a TV, é necessário realizar o processo de busca de canais. Siga as orientações do manual do conversor ou da TV.

As famílias inscritas nos programas sociais do Governo Federal já podem agendar a retirada de kits gratuitos, com conversor e antena, por meio do site sejadigital.com.br/kit ou pela central telefônica 147 (ligação gratuita). Para realizar o agendamento, basta estar com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos. No total, serão distribuídos mais de 266 mil kits em toda a região.

Para mais informações sobre o processo de desligamento do sinal analógico de TV, basta entrar em contato com a Seja Digital também nesses canais de atendimento. A entidade está sempre pronta para orientar sobre como preparar sua casa, apartamento ou condomínio para receber o sinal da TV Digital.

Sobre a Seja Digital

A Seja Digital (EAD – Entidade Administradora de Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais TV e RTV) é responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Criada por determinação da Anatel, tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal. Também tem como objetivos aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência sem interferência dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal analógico. Esse processo teve início em abril de 2015 e, de acordo com cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mais de 1300 municípios terão o sinal analógico desligado até 2018