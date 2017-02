Construção sustentável wood frame chega a Goiás como oportunidade para desenvolvimento imobiliário

Tecnologia wood frame está presente em 80% das moradias dos EUA, Alemanha e Canadá e aqui no Brasil a Tecverde Engenharia possui a fábrica mais automatizada da América Latina e construiu o primeiro prédio em wood frame do país.

Imagine uma casa de 50 m² que pode ser montada em apenas duas horas, ou um prédio de quatro pavimentos erguido em apenas oito dias. Essa é a realidade do sistema construtivo industrializado que vem se espalhando pelo Brasil. Com a tecnologia wood frame – que tem como base estruturas em madeira – a Tecverde Engenharia vem mudando a indústria da construção civil, tornando-a mais eficiente e, principalmente, mais sustentável.

Com investimentos recebidos de fundos internacionais, a empresa agora amplia sua operação para o Centro-Oeste brasileiro, já sendo consolidada no sul e sudeste do país. A Tecverde possui obras em parceria com grandes construtoras como MRV e Casa Alta em São Paulo, e construtoras locais como CRM Construções Civis no Paraná, no projeto do primeiro prédio em wood frame do Brasil, Simples Construções no Rio de Janeiro, entre outras. O objetivo agora é construir o primeiro condomínio de casas sustentáveis de Goiás, com parceiros locais.

“Já nos reunimos com representantes de construtoras locais e entidades do setor da construção civil do estado que estão bastante interessadas no desenvolvimento imobiliário da região. A equipe de especialistas Tecverde estão visitando as cidades para fechar novos negócios, trazendo os benefícios da nossa tecnologia para empresas e futuros moradores de Goiás, promovendo novos empreendimentos em prazos mais ágeis. Temos mais de 80 mil metros quadrados construídos para o programa Minha Casa Minha Vida que, devido à agilidade do sistema industrializado, têm ajudado a reduzir o déficit habitacional do país e queremos isso também para Centro Oeste brasileiro, começando por Goiás”, comenta Cassiane Celli, Diretora Comercial da Tecverde.

DADOS DA REGIÃO: De acordo com estudo do City Mayors, a capital Goiânia é a 5ª cidade do Brasil que mais deve crescer até 2020. Um dos motivos apontados para esse crescimento populacional é o número de migrantes, que no estado chega a 1,8 milhão. A economia de Goiás também mostra evolução e cresceu 10 vezes nos últimos 16 anos e, segundo dados do Governo do Estado, o Produto Interno Bruto cresceu entre 1999 e 2015 de R$ 17,4 bilhões para R$ 160 bilhões.

Nas fotos abaixo, loteamento em Sapucaia (RS) e a montagem do primeiro prédio em wood frame do Brasil em Araucária (PR).