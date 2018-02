Cresce 151% número de reclamações no Procon Goiás sobre espera de atendimento em agências bancárias

Por Charleston Fernandes dos Santos

O número de reclamações de consumidores registradas no Procon Goiás em relação ao tempo de espera por atendimento nas agências bancárias aumentou 151% em 2017, totalizando 1434 registros, contra 570 em 2016.

As denúncias/reclamações foram registradas no órgão por meio do Disque Denúncia (telefone 151), Procon Web e/ou pessoalmente por consumidores que se sentiram lesados com o desrespeito à Lei Municipal de Goiânia nº 7.867/1999, alterada pela Lei Municipal 10.012, de 20 de janeiro de 2017.

O Procon Goiás fiscaliza regularmente as agências bancárias. Além do tempo de espera, são observadas a quantidade de guichês disponíveis, caixas em funcionamento, quantidade de consumidores na fila, quantidade de terminais de auto-atendimento, a presença de orientadores nas unidades e a disponibilização de assentos e senhas.

Ao longo do ano de 2017, foram realizadas 511 fiscalizações em instituições financeiras, tendo sido lavradas 227 autuações – a maioria pelo tempo excedido à espera por atendimento (seja na fila para atendimento no caixa, atendimento pelo gerente ou outro serviço).

Lei Municipal de Goiânia nº 7.867/1999

Esta lei estabelece como tempo razoável para atendimento o prazo de até 20 minutos em dias normais e também nos dias de pagamentos de funcionários públicos Municipais, Estaduais, Federais e concessionários de serviços públicos, tributos Municipais, Estaduais e Federais.

Já em véspera de, ou após feriados prolongados, o prazo estabelecido é de 30 minutos.

A Lei Municipal de Goiânia nº 7.867/1999 teve o conteúdo alterado pela Lei Municipal 10.012, de 20 de janeiro de 2017, que estabelece obrigatoriedade às agências bancárias de colocar à disposição dos usuários, pessoal suficiente para que o atendimento seja efetuado em tempo razoável.

Além disso, os estabelecimentos bancários devem afixar em lugar visível ao público cartaz indicativo do tempo máximo para atendimento do usuário, bem como o telefone do Procon Goiás (Disque Denúncia 151)

Orientação do Procon Goiás

O Procon Goiás orienta os consumidores que validem a senha com data e horário durante o atendimento e guardem o comprovante da transação bancária realizada. Tais documentos são importantes no momento de registrar a reclamação para comprovação do tempo de espera.

Além de registrar a reclamação no Procon Goiás, que atua na esfera administrativa, o consumidor pode ainda ajuizar ação de indenização nos Juizados Especiais Cíveis quando houver comprovação de prejuízos materiais ou morais.

O consumidor que constatar qualquer irregularidade pode registrar a denúncia junto ao Procon Goiás, por meio do 151 ou pela plataforma online Procon Web ( proconweb.ssp.go.gov.br )

As reclamações também podem ser registradas presencialmente na sede do órgão, situada na Rua 8, nº 242, Ed. Torres, Setor Central, em Goiânia.