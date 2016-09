Curso superior de Carlos Antônio pode ser uma farsa

Se você deseja fazer um curso superior com diploma registrado pelo MEC, basta ligar para o instituto INECAP, Poliver Ensino Pesquisa e Extensão Ltda,.

situado á Rua General Joaquim Inácio n 122 – Centro – Anápolis, telefone: 3321-2844. Você liga e a atendente diz que é do INECAP. Indagado se é uma faculdade, a atendente responde sabiamente que é uma instituição educacional de graduação e pós graduação (superior). Explica que um curso sequencial e que atualmente está sendo ministrado um curso superior de segurança pública, com duração de três meses, sendo apenas uma aula por semana. Assim sendo o interessado consegue um certificado de curso superior com apenas 12 aulas.

Segundo a atendente, o certificado é expedido pela Faculdade Ávila, de Goiânia. A reportagem de O Anápolis ligou para a referida instituição – Colégio Ávila. A informação recebida é que de fato aquela instituição era detentora do título de Faculdade Ávila, mas que foi vendido para a FIG em 2001. Fig significa Faculdades Integradas de Goiás. No site da entidade comunica que o horário de atendimento é das 14 às 20 horas. No horário foi feita a ligação, mas o atendente não soube explicar nada sobre o INECAP, passando o telefone para uma empresa de Brasília (61 3326-0542) cujo atendente diz ter conhecimento do INECAP de Anápolis mas que não podia dar maiores explicações sobre que tipo de curso ele ministra.

Desta forma não tem como não se levantar dúvida sobre essa instituição que não consegue esclarecer absolutamente nada sobre os documentos (diplomas) a serem expedidos aos seus alunos. A bem da verdade, não existe nenhum curso superior com duração de três meses e na relação das instituições de ensino superior de Goiás não consta o nome de FIG – Faculdades Integradas de Goiás e nem Faculdade Ávila.

Mantenedora : (1241) FACULDADES INTEGRADAS DE GOIAS FIG EIRELI – ME

CNPJ : 03.722.848/0001-12

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Representante Legal: NILTON ELIAS DE SOUSA ( CEO )

Veja a lista com as notas das faculdades goianas avaliadas nesta edição pelo MEC

• FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS 4

• UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 4

• FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO DE RUBIATABA 4

• FACULDADE DE CERES 4

• INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO 4

• FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO SENA AIRES 4

• FACULDADE DO SUDESTE GOIANO 4

• FACULDADE DE GOIÂNIA – UNIDADE 1 4

• FACULDADE MONTES BELOS 4

• FACULDADES INTEGRADAS IESGO 3

• FACULDADE DE IPORÁ 3

• INSTITUTO DE FILOSOFIA E TEOLOGIA DE GOIÁS 3

• FACULDADE ANHANGUERA DE VALPARAÍSO 3

• FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA 3

• FACULDADE ARAGUAIA 3

• FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC GOIÁS 3

• CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 3

• FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA 3

• INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS 3

• FACULDADE ITAPURANGA 3

• INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PADRÃO 3

• FACULDADE DELTA 3

• FACULDADE QUIRINÓPOLIS 3

• FACULDADE ALVES FARIA 3

• INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO SUPERIOR DE ITUMBIARA 3

• FACULDADE ALFREDO NASSER 3

• CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS 3

• INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ALMEIDA RODRIGUES 3

• CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CATALÃO 3

• INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE 3

• FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL 3

• PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 3

• FACULDADE METROPOLITANA DE ANÁPOLIS 3

• FACULDADE NOROESTE 3

• FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ÍTALO BOLOGNA 3

• FACULDADE RAÍZES 3

• FACULDADE SUL-AMERICANA 3

• UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 3

• FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS 3

• FACULDADE DE JUSSARA 3

• FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE CATALÃO 3

• INSTITUTO APHONSIANO DE ENSINO SUPERIOR 3

• FACULDADE DE INHUMAS – FAC-MAIS 3

• FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES 3

• FACULDADE MINEIRENSE 3

• UNIVERSIDADE DE RIO VERDE 3

• CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS 3

• FACULDADE SANTA RITA DE CÁSSIA 3

• FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE GOIÁS 3

• CENTRO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE 3

• FACULDADE CAMBURY DE FORMOSA 3

• FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS 3

• FACULDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3

• INSTITUTO UNIFICADO DE ENSINO SUPERIOR OBJETIVO 3

• ESCOLA SUPERIOR ASSOCIADA DE GOIÂNIA 3

• FACULDADE BRASIL CENTRAL 2

• FACULDADE SERRA DA MESA 2

• FACULDADE CAMBURY 2

• FACULDADE PADRÃO 2

• FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DE GOIATUBA 2

• FACULDADE ALIANÇA 2

• FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA 2

• FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS DE ANICUNS 2

• FACULDADE DO NORTE GOIANO 2

• FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES 2

• FACULDADE PHÊNIX DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DO BRASIL 2

• FACULDADE PADRÃO 2

• FACULDADE LIONS 2

• FACULDADE DE CALDAS NOVAS 2

• FACULDADE SUL DA AMÉRICA 2

• FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL 2

• CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JATAÍ 2

• INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 2