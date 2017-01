DAIA: Cursos de lapidação e joalheria inscrevem até fevereiro

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED), está com inscrições abertas, até dia 24 de fevereiro, para os cursos de Lapidação, Joalheria e Artesanato Mineral oferecidos neste primeiro semestre do ano. Os cursos profissionalizantes são ministrados gratuitamente pela Superintendência de Mineração da Pasta, e as aulas são no Centro de Gemologia, no Daia, em Anápolis. O material para os treinamentos, como prata e pedras, são fornecidos pelos alunos.

São oferecidas 30 vagas para as três modalidades de formação profissional, a ser ministradas nos turnos matutino e vespertino. Dez vagas para cada curso. Os cursos de Lapidação, Joalheria e Artesanato Mineral que a Superintendência de Mineração da SED oferece com recursos do Fundo de Fomento à Mineração (FunMineral), têm a duração de 320 horas/aula, para qualificar joalheiros e artesãos (profissionais ou não, com idade a partir de 16 anos) para o mercado de trabalho.

É exigida a apresentação de Carteira de Identidade, 1 foto ¾ e CPF, para a inscrição realizada no Centro de Gemologia da SED, que fica no Distrito Agro Industrial de Anápolis (Daia), na Via Principal, quadra 02, módulos 13 e 14. As aulas começam no dia 2 de março.