DECAR deflagra Operação Postão 157 e prende dois empresários do ramo de combustíveis

A Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DECAR), auxiliada pela Secretária da Fazenda (SEFAZ), deflagrou nessa madrugada a Operação Postão 157, ocasião em que dois empresários, sócio proprietários de um posto de combustíveis no distrito de Nilópolis (Cachoeira Dourada), foram presos.

Os empresários são investigados por fazerem parte de um potente grupo criminoso que se organizava para a aquisição de combustíveis roubados, o que lhes permitia aplicar até 60% a menos dos preços cobrados no mercado, trazendo instabilidade no mercado de vendas de combustíveis.

As oitivas dos investigados, unidas com todos os elementos indiciários que a DECAR já possuía, os quais indicavam a existência de um “consórcio “entre empresários especializados em cooptar motoristas de transportes de cargas de combustíveis para que estes realizassem a subtração dos produtos e entrega nos postos dos empresários participantes do esquema delitivo.

Os prejuízos somados ultrapassam os 15 milhões de reais. As investigações prosseguem e outros empresários e motoristas já tiveram suas prisões preventivas decretadas. O posto de combustíveis teve todo estoque apreendido e o produto restituído às vítimas. Agora segue lacrado pela SEFAZ.

A Polícia Civil alerta aos donos de transportadoras de combustíveis para a constante fiscalização de seus motoristas, especialmente no ato da contratação. Ressaltando que só esse trimestre foram presos 12 motoristas envolvidos no esquema em destaque.(Fonte: Polícia Civil)