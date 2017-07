Decar encontra cargas roubadas em galpão no Distrito Federal

Entre mercadorias recuperadas estão produtos de higiene e limpeza, cigarros e eletroeletrônicos. Grupo criminoso pode ser o maior da região

A Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar) recuperou, no dia 22 de julho, com apoio das polícias militar e civil do Distrito Federal, todo o carregamento, caminhão e carreta, objetos de roubo ocorrido na noite anterior, em Uruaçu, cuja vítima foi a empresa Johnson e Johnson.

Segundo o delegado Alexandre Bruno, titular da Decar, no local, um galpão em Brasília, foram encontrados produtos oriundos de pelo menos outras seis ações delitivas. De acordo com as investigações, o grupo responsável pelo roubo já é considerado o maior do ramo, com atuação em Goiás e Distrito Federal.

No local, foram achados, além do material de higiene, produtos de limpeza, eletroeletrônicos, óleo de cozinha, entre outros. Apesar de não conseguir flagrar os membros do grupo no local do armazenamento das cargas roubadas, a Polícia Civil já identificou pelo menos nove pessoas pertencentes à organização. (Fonte: Polícia Civil)