Decar prende membro de ocrim especializada em roubo de cargas alimentícias e chega a 100 prisões realizadas em 2017

Bruno de Freitas Gonçalves

A Delegacia Estadual de Repressão a Roubo de Cargas (Decar) prendeu Bruno de Freitas Gonçalves na madrugada de terça-feira (21) após 18 horas de campana. Ele é membro de uma bem estruturada organização criminosa especializada em roubos de cargas de gêneros alimentícios. A captura ocorreu no momento em que Bruno fora buscar a carreta da vítima C.R.S, carregada de gêneros alimentícios, cujo valor é de 400 mil reais.

A vítima fora roubada no momento em que tomava banho em um posto de combustíveis em Aparecida de Goiânia. Bruno, na companhia de dois indivíduos e estando todos armados, restringiu a liberdade de C.R.S. e levou a vítima para um cativeiro nas proximidades de Itumbiara. Os criminosos dirigiram o carregamento a Anápolis.

Ao tomar ciência dos fatos, a Decar empreendeu todas as diligências para localizar a vítima com vida, prender os roubadores e recuperar a carga. Ao executarem a ação, os investigadores constataram que carreta da vítima já havia sido adulterada pelos agentes delitivos, cuja intensão era não só de subtrair a carga, mas também a carreta. Com essa prisão, a DECAR ultrapassa a marca de 100 em 2017(Fonte: Polícia Civil).