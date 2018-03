DECAR recupera carga de leite em pó avaliada em quase 300 mil reais

A Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, após prolongadas diligências, conseguiu localizar, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, e recuperar um carregamento de leite em pó, carga avaliada em aproximadamente trezentos mil reais.

O empenho integrado das forças policiais conseguiu ainda localizar e recuperar o caminhão e a carreta. De acordo com as investigações, a suspeita de autoria do crime recaía sobre o motorista, o qual foi encaminhado para delegacia. Essa foi a segunda ocorrência em menos de um mês envolvendo o mesmo motorista que narrou em suas declarações históricas idênticas.

A Polícia alerta aos transportadores e gerenciadores de risco a serem mais cautelosos nos levantamentos realizados sobre a situação criminal e cível dos motoristas.