Decon prende estelionatário que prometia falsos serviços religiosos a vítimas

Foragido do Mato Grosso, Jorge Kwiek garantiu auxílio a vítimas e, após angariar valores e bens junto a estas, fugiu da cidade de Canarana

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra os Consumidores (Decon), cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de Otávio Jorge Kwiek na manhã de sexta-feira (1º). Foragido do do Mato Grosso por prática de estelionato contra dezenas de pessoas na cidade de Canarana, ele e sua esposa, que atualmente encontra se foragida, prometeram serviços espirituais nessa cidade e, após angariar valores e bens pecuniários diversos daqueles que os procuraram, evadiram-se do município.

De acordo com o delegado Webert Leonardo Santos, o preso prometia “amarração do amor, curas de doenças e outras coisas”. Após ser detido, Otávio foi encaminhado à Delegacia Estadual de Capturas (Decap).Fonte: polícia Civil