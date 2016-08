Deic: Estelionatário que reponde por 15 processos é preso outra vez

Paulo Antônio Gomes, de 48 anos, foi preso na semana passada, mais uma vez, pelo Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por aplicar golpes na compra de máquinas agrícolas. O homem, que foi apresentado nesta quinta-feira (11) à imprensa, já responde por 15 processos criminais, em 10 comarcas diferentes, pela prática do mesmo golpe.

Segundo a delegada Mayana Rezende, o golpe que deu origem à investigação envolveu a compra de um trator e um arado. Na negociação, o suspeito se apresentou com nome falso e fez o pagamento com cheque roubado, causando à vítima o prejuízo de aproximadamente R$ 130 mil. “Como todo estelionatário, ele tem um poder de persuasão muito grande, acaba convencendo a vítima a entregar o bem antes mesmo de haver a compensação do cheque. Depois disso as vítimas não conseguem mais contato com ele”, contou a delegada.

Máquinas recuperadas

Ainda de acordo com a delegada, o homem sempre agia da mesma forma. “Ele compra máquinas agrícolas com cheques roubados ou sem fundo, depois revende essas máquinas no interior de goiás por um preço mais atrativo e acaba tendo um lucro de 100%”, explicou. Até o momento foram recuperados três tratores e duas grades, pertencentes a três vítimas diferentes apreendidos nos municípios de Santa Helena, Rio Verde, Firminópolis e Rubiataba.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Mayana Rezende, ela mesma já havia prendido Paulo em 2014, ocasião em que o indiciou em três inquéritos pelo crime de estelionato. Este ano, Mayana recebeu a denúncia de uma nova vítima do homem que, agora, passou a usar nome falso. Paulo foi preso preventivamente e será indiciado novamente pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e receptação. (Fonte: Polícia Civil)