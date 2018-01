Deic prende dupla que usou CNH falsa com nome de ex-ministro para tentar sacar R$ 6 milhões

Dois homens foram presos na quinta-feira (25) suspeitos de tentar criar uma conta no nome de um ex-ministro da Justiça, em um banco de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, Sebastião Marcos Cavalcante de Melo, de 39 anos, estava com documentos falsos no nome da vítima e deseja resgatar R$ 6 milhões. Edson Felicisno de Oliveira, 45 anos, também foi detido suspeito de dar apoio ao crime.

Segundo a delegada Mayana Rezende, responsável pelo caso, os policiais localizaram Sebastião quando ele se dirigia para o carro, onde o comparsa o aguardava, nas imediações do banco, no Setor Marista. De acordo com a delegada, o homem estava com duas Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) falsas, sendo uma com o nome do ex-ministro, que não teve o nome revelado, e outra de um dono de uma rede de fast-food.

Conforme as investigações, o golpe havia sido arquitetado há um certo tempo. Em agosto de 2017, Sebastião foi à mesma agência bancária tentar abrir uma conta, mas a mesma foi encerrada porque o banco percebeu que não era do investidor. “Seis meses depois, ele tentou abrir a mesma conta e, durante processo de investigação, eles viram o alerta e fomos adicionados”, disse a delegada.

Sebastião não disse com quem conseguiu informações sobre os investimentos do ex-ministro. “Ele tem contatos que passaram informações privilegiadas, corretoras de investimento, mas não informa quem são essas pessoas. Sabemos que são pessoas influentes”, explicou Mayana. Os homens vão responder por tentativa de estelionato e uso de documento falso. (Fonte: Polícia Civil)