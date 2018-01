Deic prende quarteto por golpes com cheques falsificados e roubados

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes/DEIC, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de Jarbas Clemente Borba (73 anos), bem como autuou em flagrante delito as pessoas de Domingos Rodrigues de Faria (71 anos), Ary Medeiros da Cunha Júnior (50 anos) e Welton Joaquim Gonçalves (48 anos), pela prática dos crimes de estelionato e receptação.

A delegada Mayana Rezende informou que Ary Júnior e Welton se utilizavam de uma oficina gráfica, situado no Setor Aeroviário, em Goiânia, para promover a venda de cheques roubados e falsificados. Jarbas e Domingos eram seus clientes e pagavam R$ 15,00 por cada folha de cheque ou R$300,00 pelo talonário.

Ainda de acordo com a delegada, Ary Júnior e Welton foram responsáveis pela venda de 63 cheques falsificados de contas de um servidor do TJ-GO (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás), levando a um prejuízo de pouco mais de R$ 454 mil. Os cheques foram utilizados para aquisição de produtos e serviços no comércio da capital e de mais de dez municípios do interior goiano. (Fonte: Polícia Civil)