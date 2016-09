Delação Premiada de Delcídio vira mistério

Surge mais um mistério na política brasileira: O senador Delcídio Amaral fez ou não delação premiada? Se fez, onde ele está e por que só foi vazada a parte publicada pela revista Istoé? O PSDB havia adiantado que iria pedir uma cópia para anexá-la ao pedido de impeachment da presidenta Dilma. Por que não se fala mais no assunto? Será que descobriram que a delação premiada de Delcídio não existe? Se não existe, como vai ficar a revista Istoé? Sim pode ser que existe, mas que os tucanos descobriram que a delação estaria com uma ninhada de ovos podres do PSDB. A verdade é que a suposta delação entrou para o campo do mistério da política brasileira.