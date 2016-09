Denarc apreende 369 quilos de drogas em dois dias na capital

Drogas, armas, munições e balanças de precisão apreendidas pela Denarc

A Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) realizou apreensão de 369 quilos de drogas em Goiânia. As apreensões se deram em dois dias seguidos, 14 e 15 de setembro. Foram encontradas armas de fogo, munições e balanças de precisão nos locais dos flagrantes.

Na quarta-feira (14), os investigadores prenderam Gleidimar Silva de Oliveira no Residencial Mar Del Plata, na região leste de Goiânia, em posse de 49 quilos de maconha, seis quilos de cocaína, um revólver calibre 38, 16 munições e balanças de precisão.

No dia seguinte (15), foram apreendidos 301 quilos de maconha, 3,5 quilos de cocaína e uma balança de precisão na residência de Hélio Pereira da Costa, 39 anos, no Jardim Colorado, na região noroeste da capital.

As investigações não apontam qualquer ligação entre os dois autores. Porém, a maneira como atuavam no comércio ilegal de entorpecentes era a mesma: no atacado, fornecendo drogas para traficantes menores.

Gleidimar já havia sido preso por tentativa de homicídio, furto, roubo e porte ilegal de arma, enquanto Hélio já respondeu por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. (Fonte: Polícia civil)