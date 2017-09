Denarc estoura laboratório de refino de cocaína no Setor Village Santa Rita

A Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) estourou, na madrugada dessa segunda-feira (18), um laboratório de refino de cocaína que funcionava há cerca de um mês no Setor Village Santa, em Goiânia. O trabalho é fruto de uma investigação de cerca de três meses. Jean Carlo da Silva Coimbra foi preso suspeito de ser o responsável pela guarda e venda do entorpecente produzido e armazenado no local.

Segundo o delegado Vinícius Teles, titular da especializada, a residência era mantida com a finalidade exclusiva de refinar o produto ilícito. No local, foram apreendidos 60 quilos de pasta de cocaína, 90 quilos de maconha e 200 quilos de insumos para refino da droga. Além disso, foi aprendida no local uma arma calibre 12.

À polícia, o preso preferiu se manter em silêncio sobre o suposto envolvimento com a quadrilha e a atividade praticada no endereço onde funcionava o laboratório. As investigações continuam no intuito de identificar e prender outros membros do grupo criminoso.(Fonte: polícia Civil)