Denarc fecha laboratório de refino de cocaína em Goiânia

Equipes da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), com apoio do Grupo Tático 3 – GT3, prenderam em flagrsnte, no dia 18 de janeiro de 2017, Alírio Washington Ananias da Silva, vulgo “Júnior”, e Douglas Tedesco, vulgo “Macho Velho”, pelos crimes de tráfico de drogas, insumos, petrechos, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

A ação ocorreu no Jardim Presidente, região sudoeste da capital. Na ocasião, foram apreendidos cerca de 3,8 kg de cocaína e pasta base, um tablete de maconha, uma pistola Taurus calibre .380 e vinte e cinco munições do mesmo calibre, além de petrechos utilizados no processamento da droga e insumos (ácido bórico e cafeína).

Durante as investigações, os agentes de polícia apuraram que Alírio havia se associado a Douglas para traficar, e que utilizava sua residência como laboratório, além de portar arma de fogo. A droga já refinada era revendida a outros traficantes menores do Parque Anhanguera. (Polícia Civil)