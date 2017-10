Denarc-GO e polícias do PR e MS realizam apreensão de quase 1 tonelada de maconha

Quase uma tonelada de maconha, três traficantes presos e dois veículos apreendidos: esse foi o resultado de uma ação conjunta entre as Delegacias Estaduais de Repressão a Narcóticos de Goiás (Denarc-GO) e Paraná (Denarc-PR), Delegacia de Repressão a Narcóticos do Mato Grosso do Sul (Denar-MS) e Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS) na noite de quinta-feira (12).

A ação é fruto de três meses de investigação realizada pela Denarc-PR, durante as quais apurou-se que os traficantes fariam o transporte da droga para Goiás. Por meio de trocas de informações e diligências coordenadas entre as forças de segurança dos estados de Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul, foi possível localizar o veículo batedor (aquele que vai à frente do automotor que tranporta os entorpecentes). As prisões e apreensões foram realizada na rodovia BR-163, na zona rural de Campo Grande. (Fonte: Polícia Civil