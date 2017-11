Denarc prende em flagrante um dos principais distribuidores de drogas do Jardim América

A Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) estourou, na tarde de segunda-feira (06), mais um ponto de comércio de drogas na capital. Após investigações realizadas no Jardim América, a equipe policial flagrou o exato instante em que Eudes Antônio Nunes Artiaga, que já tem passagem por tráfico, vendeu a um usuário uma porção de maconha.

Realizada a prisão, os agentes de polícia foram à residência do suspeito, onde encontraram porções significativas de maconha, comprimidos de ecstasy, balança de precisão e material para o embalo da droga. Eudes, considerado um dos principais distribuidores varejistas de drogas do Jardim América, fora preso pela Denarc pelo mesmo crime em março do ano passado, porém rapidamente ganhou a liberdade e voltou a traficar.

Na manhã de terça-feira (07), será submetido a audiência de custódia. Se condenado, sofrerá uma pena de cinco a quinze anos de reclusão, além de multa (art. 33 da Lei nº. 11.343/06). Contra o usuário, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência pela prática do crime de posse de entorpecente para consumo próprio, de acordo com a delegada Marcella Orçai, que coordenou a ação.(Fonte: Polícia Civil)