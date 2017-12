Denúncias contra o juiz Sérgio Moro começam a ganhar o mundo

A indústria de delações premiadas de Sergio Moro (Brian Mier)

Jornalista americano desmascara Sergio Moro. Em entrevista ao canal Real News, o jornalista Brian Mier desconstruiu o mito Sergio Moro, a partir das recentes revelações de Tacla Duran que apontam para a existência de uma indústria das delações premiadas, sob o comando do juiz paranaense. Uma história envolvendo subornos, negociações para redução de penas, perseguição ao PT e total impunidade ao PSDB. Ao final da entrevista, o jornalista apresenta um cenário sombrio para 2018.

