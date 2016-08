Depois de quebrar a CELG, governo tenta quebrar a SANEAGO

A venda de Cachoeira Dourada pelo então governador Maguito Vilela (PMDB) foi um erro irreparável, no entanto, com o dinheiro da venda daquela usina, as contas da CELG foram colocadas rigorosamente em dia. Quando Marconi Perillo assumiu o governo em 1999, nomeou como presidente da CELG o ex-deputado federal Fernando Cunha Júnior (já falecido). Em uma de suas primeiras entrevistas Cunha declarou que a CELG estava com suas contas rigorosamente em dias e que a empresa tinha dinheiro em caixa.

Quando da inauguração do novo prédio do Aeroporto de Anápolis, obra totalmente paga pela CELG, em entrevista ao jornal O Anápolis, Fernando Cunha, então presidente da empresa, isso no ano de 2002, afirmou que a nova sede do aeroporto de Anápolis havia sido bancada pela CELG porque era a única empresa do Estado que tinha dinheiro em caixa para custear a obra. São provas de que de fato o então governador do Estado, mesmo vendendo Cachoeira Dourada, deixou a CELG com suas contas enxutas. E por quê ela está quebrada, hoje?

Nunca se falou em situação difícil da SANEAGO, desde o primeiro governo de Marconi Perillo, mas sabe-se hoje que a situação da empresa só não está pior porque o governador jogou todo o déficit da empresa nas contas de água e esgoto e quem está pagando tudo é o consumidor. Mas sem poder tirar nada mais da CELG, o governo de Goiás passou a jogar várias despesas inúteis nas contas da SANEAGO, que atualmente continua com sua situação financeira lastimável.

Oposição na Assembleia tentou desvendar caixa preta da Saneago

Os deputados dos partidos de oposição da Assembleia Legislativa encaminharam ofício ao Ministério Público Estadual no segundo semestre de 2015 no sentido de investigar os contratos de prestação de serviços terceirizados daquele órgão. Segundo o parlamentares, há vinte anos uma mesma empresa vem vencendo todas as licitações da Saneago e por isso a dúvida com relação a esse fato. Os deputados suspeitavam que a empresa vencedora de todas as licitações promovidas pela Saneago vinha servindo de lavagem de dinheiro para financiamento de campanha eleitoral para os partidos da base aliada do governo.

No ofício. os deputados pediram que o Ministério Público Estadual solicitasse à justiça a quebra de sigilo fiscal e bancários de todos os envolvidos. É através desse expediente que a Justiça vai verificar as irregularidades apresentadas nas últimas gestões da Saneago. O governo de Goiás quer repassar as dívidas da empresa para os consumidores, através do aumento abusivo das tarifas, ou seja, nas contas dos usuários do serviço de água e esgoto. “O dever dos deputados de oposição é o de fiscalizar e o que estamos fazendo é apenas o cumprimento de nossa obrigação”, disse um dos deputados signatários do documento encaminhado ao Ministério Público de Goiás.

O ofício nunca foi respondido e agora a casa caiu para a cúpula da SANEAGO porque pegaram recursos federais do PAC para pagamento de propinas e para pagamento de contas de campanha eleitoral (2014). Foi por esse motivo que o Ministério Público Federal entrou na investigação, juntamente com a antiga CGU, que desde o ano passado vêm promovendo um pente fino nas contas da SANEAGO, culminando com a Operação Decantação, desta quarta-feira (24/8) levando parte da diretoria da empresa para a cadeia.

Os investigadores admitem que com os documentos apreendidos pela Polícia Federal, outras frentes de corrupção na empresa serão desvendadas e na coletiva dada à imprensa tanto o Ministério Público Federal quanto os delegados da Polícia Federal disseram que as investigações estão só no início e que espera tirar muitas informações e cruzar dados para se poder concluir o inquérito que já possui algumas centenas de páginas.