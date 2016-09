Deputada portuguesa Chama impeachment brasileiro de golpe

A deputada portuguesa Joana Rodrigues Mortágua, falando da tribuna da Câmara dos Deputados de Portugal, fez uma dura crítica ao processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, do Brasil, “é uma farsa e está provado que não existiu crime e, portanto é um golpe”, disse. A jovem parlamentar portuguesa foi bastante aplaudida em seu discurso, cujo vídeo está circulando na internet tanto na Europa quando no Brasil.

Não adianta os golpistas brasileiros tentarem dar um cunho legalista ao processo. Sem crime, a previsão Constitucional do impeachment ganha o mundo como sendo um golpe. Talvez até mesmo pior do que o golpe de 1964, já que aquele foi uma agressão institucional imposto pela força, já o atual golpe brasileiro é ainda pior porque tenta se esconder atrás de uma previsão Constitucional às avessas porque tenta transformar um fato corriqueiro em crime para atender a Constituição.

O pior de tudo é que mesmo sendo uma agressão clara à Constituição Brasileira, o Supremo Tribunal Federal continua insistindo em dar uma roupagem de legalidade a um ato claramente golpista. Dar um golpe utilizando a força é uma coisa, já utilizando a Constituição para aplicar um golpe é algo que deixa qualquer cidadão descrente de nossas instituições.