Deputado Carlos Antônio perde mais uma vez na Justiça Eleitoral

O jornal O Anápolis e seu editor geral, jornalista Dilmar Ferreira (DRT042) teceu críticas diversas ao então candidato a prefeito de Anápolis, atual deputado Carlos Antônio (PSDB), mas nenhuma com a intenção de macular a sua imagem e muito menos de denegrir sua atividade parlamentar e muito menos ainda ao seu pleito de disputar o comando da Prefeitura Municipal de Anápolis nas eleições de 2016.

Certificado

Uma das críticas feitas pelo jornal e pelo jornalista, tanto no site do jornal quanto nas edições impressas, teve por base um certificado de conclusão de curso superior. O jornal mostrou que na legislação brasileira não existe a figura de certificado como documento de conclusão de curso superior. O documento intitulado certificado na verdade é uma maneira para as entidades certificar que determinado aluno frequentou algum tipo de curso e serve como prova para engordar currículo e nada mais do que isso, mesmo assim a entidade tem que ter registro perante os órgãos competentes.

Diploma

O diploma é o documento oficial que o aluno recebe da entidade educacional devidamente autorizada pelos conselhos de Educação e ou pelas secretarias de educação e até mesmo pelo Ministério da Educação.

Curso superior

Apenas as faculdades autorizadas pelo MEC e as universidades podem emitir diploma de curso superior. Quando o diploma de curso superior é emitida por uma faculdade, esse diploma tem obrigatoriamente ser carimbada pelo Ministério da Educação, onde recebe um registro próprio.

Certificado do deputado

Para comprovar perante a Justiça Eleitoral que o então candidato a prefeito que ele possui curso supeiror, Carlos Antônio, anexou um certificado sem qualquer validade de um curso que ele teria feito durante três meses em uma entidade com escritório em Anápolis. Diante da denúncia recebida pelo jornal, o fato foi divulgado através das redes sociais ligadas ao jornal O Anápolis e pelo próprio jornal impresso.

Ação

Ao se sentir ofendido o deputado ajuizou ação contra o jornalista Dilmar Ferreira e contra o jornal O Anápolis. O juiz de primeiro grau entendeu que houve ofensa e aplicou uma multa no valor de R$5.000,00 ao jornalista.

Recurso ao TRE

O jornalista Dilmar Ferreira, através do seu advogado dr. William Cavalcanti Araújo, recorreu da decisão junto ao Tribunal Regional Eleitoral. No recurso o advogado mostrou que a crítica teve por base a um documento apresentado pelo próprio candidato e que a Constituição Brasileira garante liberdade de expressão quando não existe anonimato e principalmente quando não existe ofensa à honra do denunciado.

Ministério Público

Ao manifestar pela extinção da multa a Procuradoria Regional Eleitoral afirmou em seu parecer que o conteúdo da postagem “revelam apenas a opinião crítica do seu autor, o que é assegurado pelo direito constitucional de liberdade de expressão e pelo art. 57-D da Lei 9.504/97”

Decisão

Ao proferir o seu voto, o relator Abel Cardoso Morais reconheceu o recurso e deu provimento ao mesmo e reformou a sentença do juiz de primeiro grau que havia determinando o pagamento da referida multa.

Preto no branco

Aqui no jornal O Anápolis é tudo no preto e branco. Escreveu, provou!

Advogado William Cavalcanti Araújo, que atua na área Civil, vem se constituindo no melhor também no setor eleitoral de Anápolis e de Goiás. Já atuou em defesa das candidaturas de Marconi Perillo e do ex-governador Alcides Rodrigues.