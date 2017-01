DEPUTADOS AMERICANOS CRITICAM PERSEGUIÇÃO CONTRA LULA

Proeminentes membros do Congresso norte-americano enviaram carta ao embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio do Amaral, demonstrando “preocupação a respeito do atual estado da democracia e dos direitos humanos no Brasil”. Dentre os congressistas que subscrevem a carta estão membros do Comitê Judiciário da Câmara. A carta faz expressa referência “às violações do direito do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao devido processo legal” e à “perseguição ao ex-Presidente Lula da Silva, por meios que violam obrigações de tratados internacionais, assim como aquelas estipuladas pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (ICCPR) que garantem direitos básicos ao devido processo legal para todos os indivíduos”. O documento cita, ainda, diversas arbitrariedades cometidas pelo juiz Sérgio Moro contra Lula e diz que o magistrado “sequer simulou alguma imparcialidade” para atuar em processos envolvendo o ex-Presidente.